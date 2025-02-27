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На северо-западе Москвы автомобиль сбил курьера - РИА Новости, 27.02.2025
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22:37 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/dtp-2002071104.html
На северо-западе Москвы автомобиль сбил курьера
На северо-западе Москвы автомобиль сбил курьера - РИА Новости, 27.02.2025
На северо-западе Москвы автомобиль сбил курьера
Автомобиль сбил на Тушинской улице в Москве курьера, который нарушил сразу несколько правил ПДД, движение не затруднено, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:37:00+03:00
2025-02-27T22:37:00+03:00
москва
департамент транспорта г. москвы
россия
происшествия
дтп
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Автомобиль сбил на Тушинской улице в Москве курьера, который нарушил сразу несколько правил ПДД, движение не затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На улице Тушинская (в районе дома 4 корпус 1) автомобиль сбил курьера, который грубо нарушил сразу несколько правил ПДД", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение не затруднено. Дептранс напоминает велосипедистам и пользователям самокатов: на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти велосипеды и самокаты рядом с собой.
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москва, департамент транспорта г. москвы, россия, происшествия, дтп
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия, Происшествия, ДТП
На северо-западе Москвы автомобиль сбил курьера

Дептранс: на улице Тушинской на северо-западе Москвы автомобиль сбил курьера

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Автомобиль сбил на Тушинской улице в Москве курьера, который нарушил сразу несколько правил ПДД, движение не затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На улице Тушинская (в районе дома 4 корпус 1) автомобиль сбил курьера, который грубо нарушил сразу несколько правил ПДД", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что движение не затруднено.
Дептранс напоминает велосипедистам и пользователям самокатов: на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти велосипеды и самокаты рядом с собой.
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