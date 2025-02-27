https://ria.ru/20250227/dtp-2002071104.html

На северо-западе Москвы автомобиль сбил курьера

На северо-западе Москвы автомобиль сбил курьера - РИА Новости, 27.02.2025

На северо-западе Москвы автомобиль сбил курьера

Автомобиль сбил на Тушинской улице в Москве курьера, который нарушил сразу несколько правил ПДД, движение не затруднено, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T22:37:00+03:00

2025-02-27T22:37:00+03:00

2025-02-27T22:37:00+03:00

москва

департамент транспорта г. москвы

россия

происшествия

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Автомобиль сбил на Тушинской улице в Москве курьера, который нарушил сразу несколько правил ПДД, движение не затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На улице Тушинская (в районе дома 4 корпус 1) автомобиль сбил курьера, который грубо нарушил сразу несколько правил ПДД", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение не затруднено. Дептранс напоминает велосипедистам и пользователям самокатов: на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти велосипеды и самокаты рядом с собой.

https://ria.ru/20250227/buynov-2001925429.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, департамент транспорта г. москвы, россия, происшествия, дтп