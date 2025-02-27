Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 27.02.2025 (обновлено: 23:22 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html
В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли
В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли - РИА Новости, 27.02.2025
В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли
В Нижнем Новгороде автомобиль каршеринга влетел в остановку, погибли два человека, сообщило региональное управление МВД России. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:14:00+03:00
2025-02-27T23:22:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. В Нижнем Новгороде автомобиль каршеринга влетел в остановку, погибли два человека, сообщило региональное управление МВД России.Инцидент произошел в Сормовском районе города в четверг, около 20:00.&quot;По предварительной информации, водитель каршерингового автомобиля, двигаясь в районе улицы Землячки, допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего задел остановку общественного транспорта. В результате ДТП два человека погибли, пять граждан получили ранения различной степени тяжести&quot;, — указали в ведомстве.На месте работают сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства случившегося. Информация предварительная и требует уточнения.Позднее региональный Минздрав проинформировал, что в результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них погибли на месте. Трех человек госпитализировали в медучреждения, четвертый обратился к медикам самостоятельно. Состояние пострадавших — разной степени тяжести.В свою очередь, прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.
https://ria.ru/20250226/bashkirija-2001662754.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_8d2f59ebd1b528fa31950fc7c737e13a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли

МВД: в Нижнем Новгороде водитель каршеринга въехал в остановку, двое погибли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. В Нижнем Новгороде автомобиль каршеринга влетел в остановку, погибли два человека, сообщило региональное управление МВД России.
Инцидент произошел в Сормовском районе города в четверг, около 20:00.
«

"По предварительной информации, водитель каршерингового автомобиля, двигаясь в районе улицы Землячки, допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего задел остановку общественного транспорта. В результате ДТП два человека погибли, пять граждан получили ранения различной степени тяжести", — указали в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства случившегося. Информация предварительная и требует уточнения.
Позднее региональный Минздрав проинформировал, что в результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них погибли на месте. Трех человек госпитализировали в медучреждения, четвертый обратился к медикам самостоятельно. Состояние пострадавших — разной степени тяжести.
В свою очередь, прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.
На месте ДТП с участием двух легковых автомобилей в Башкирии - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Башкирии семь человек пострадали при ДТП
26 февраля, 11:09
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссияДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала