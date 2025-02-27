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В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли

В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли - РИА Новости, 27.02.2025

В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли

В Нижнем Новгороде автомобиль каршеринга влетел в остановку, погибли два человека, сообщило региональное управление МВД России. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T21:14:00+03:00

2025-02-27T21:14:00+03:00

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происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. В Нижнем Новгороде автомобиль каршеринга влетел в остановку, погибли два человека, сообщило региональное управление МВД России.Инцидент произошел в Сормовском районе города в четверг, около 20:00."По предварительной информации, водитель каршерингового автомобиля, двигаясь в районе улицы Землячки, допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего задел остановку общественного транспорта. В результате ДТП два человека погибли, пять граждан получили ранения различной степени тяжести", — указали в ведомстве.На месте работают сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства случившегося. Информация предварительная и требует уточнения.Позднее региональный Минздрав проинформировал, что в результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них погибли на месте. Трех человек госпитализировали в медучреждения, четвертый обратился к медикам самостоятельно. Состояние пострадавших — разной степени тяжести.В свою очередь, прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20250226/bashkirija-2001662754.html

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происшествия, нижний новгород, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф