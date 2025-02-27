https://ria.ru/20250227/dtp-2001932490.html

В Подмосковье фура столкнулась с пассажирским поездом

В Подмосковье фура столкнулась с пассажирским поездом - РИА Новости, 27.02.2025

В Подмосковье фура столкнулась с пассажирским поездом

Фура в Подмосковье выехала на пути и столкнулась с пассажирским поездом дальнего следования, ДТП стало причиной задержек в движении на этом направлении,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:35:00+03:00

2025-02-27T13:35:00+03:00

2025-02-27T13:36:00+03:00

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

московская железная дорога

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Фура в Подмосковье выехала на пути и столкнулась с пассажирским поездом дальнего следования, ДТП стало причиной задержек в движении на этом направлении, сообщили в Московской железной дороге. "Сегодня в 11.30 на железнодорожном переезде между станциями Барыбино и Михнево Павелецкого направления МЖД водитель грузового автомобиля с прицепом выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №113 сообщением Москва – Краснодар", — говорится в сообщении. Экстренное торможение поезда из-за недостаточного расстояния не позволило избежать столкновения. По предварительной информации, никто не пострадал. Схода подвижного состава нет. "На период ликвидации последствий ДТП прогнозируется задержка пассажирского поезда №113, а также пригородного поезда №6005 Москва – Узуново", — заключили в МЖД.

https://ria.ru/20250215/dtp-1999613611.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московская область (подмосковье), московская железная дорога