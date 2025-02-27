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В Подмосковье фура столкнулась с пассажирским поездом
В Подмосковье фура столкнулась с пассажирским поездом - РИА Новости, 27.02.2025
В Подмосковье фура столкнулась с пассажирским поездом
Фура в Подмосковье выехала на пути и столкнулась с пассажирским поездом дальнего следования, ДТП стало причиной задержек в движении на этом направлении,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:35:00+03:00
2025-02-27T13:35:00+03:00
2025-02-27T13:36:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
московская железная дорога
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Фура в Подмосковье выехала на пути и столкнулась с пассажирским поездом дальнего следования, ДТП стало причиной задержек в движении на этом направлении, сообщили в Московской железной дороге. "Сегодня в 11.30 на железнодорожном переезде между станциями Барыбино и Михнево Павелецкого направления МЖД водитель грузового автомобиля с прицепом выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №113 сообщением Москва – Краснодар", — говорится в сообщении. Экстренное торможение поезда из-за недостаточного расстояния не позволило избежать столкновения. По предварительной информации, никто не пострадал. Схода подвижного состава нет. "На период ликвидации последствий ДТП прогнозируется задержка пассажирского поезда №113, а также пригородного поезда №6005 Москва – Узуново", — заключили в МЖД.
https://ria.ru/20250215/dtp-1999613611.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), московская железная дорога
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Московская железная дорога
В Подмосковье фура столкнулась с пассажирским поездом
Между Барыбино и Михнево фура столкнулась с поездом дальнего следования