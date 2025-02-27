https://ria.ru/20250227/dron-2001846071.html
СКБ "Пиранья" разработало дрон с возможностью быстрой смены частот
СКБ "Пиранья" разработало дрон с возможностью быстрой смены частот - РИА Новости, 27.02.2025
СКБ "Пиранья" разработало дрон с возможностью быстрой смены частот
Симбирское конструкторское бюро (СКБ) "Пиранья" разработало и успешно испытало аналог известного китайского дрона Mavic - многофункциональный дрон-ретранслятор... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:21:00+03:00
2025-02-27T03:21:00+03:00
2025-02-27T03:21:00+03:00
безопасность
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Симбирское конструкторское бюро (СКБ) "Пиранья" разработало и успешно испытало аналог известного китайского дрона Mavic - многофункциональный дрон-ретранслятор с возможностью вести разведку "Сова-13", позволяющий бойцам самостоятельно менять частоты на необходимые прямо перед боевым вылетом, сообщил РИА Новости представитель компании. "Мы разработали и успешно протестировали многофункциональный дрон-ретранслятор "Сова-13" с возможностью вести разведку. Его главным преимуществом является модульность, которая подразумевает, что боец, выбрав определенную частоту, может самостоятельно извлечь камеру, видеопередатчик, антенны и заменить на любую частоту, которая необходима, непосредственно перед боевым вылетом. Раньше в этом случае надо было создавать новый дрон", - сказали в компании. На борту беспилотника установлена цифровая камера со стабилизацией. Цифровой видеосигнал преобразовывается в аналоговый и передается непосредственно на очки оператора. Как утверждают в компании, несмотря на использование аналогового сигнала, качество видео существенно выше, чем на большинстве аналогичных решений. Кроме того, этот тип сигнала, в отличие от цифрового, невозможно заглушить. "Вероятность потерять аппарат или сигнал связи существенно меньше. "Мавики" - дорогое удовольствие и теряются на передовой довольно часто. Теперь эффективность ведения боя увеличится благодаря многофункциональному дрону "Сова-13", - отмечает собеседник агентства. В компании также подчеркнули, что новый дрон может вести разведку свыше полутора часов, тогда как максимальное время в полете дрона Mavic, согласно открытым данным, в среднем составляет от 20 до 50 минут в зависимости от модели. Кроме того, дрон может работать как на стандартных частотах 5.8 ГГц, так и на специальных уникальных частотах, что позволяет сохранять управление в сложных условиях и минимизирует риски подавления связи средствами радиоэлектронной борьбы. Возможности изделия в разведке и мониторинге можно расширить за счет установки тепловизора, поворотных модулей и сразу двух камер. "Сова-13" - это качественный скачок в технологиях беспилотной разведки, где надежность и выживаемость стоят на первом месте. Когда каждый день на передовой теряются десятки обычных дронов, "Сова-13" продолжает выполнять боевые задачи, сохраняя превосходство в воздухе даже под плотным воздействием средств радиоэлектронной борьбы противника", - заключили в компании.
https://ria.ru/20241226/dron-1991454696.html
https://ria.ru/20241211/drony-1988532762.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии
СКБ "Пиранья" разработало дрон с возможностью быстрой смены частот
СКБ "Пиранья" разработало дрон "Сова-13" с возможностью быстрой смены частот
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Симбирское конструкторское бюро (СКБ) "Пиранья" разработало и успешно испытало аналог известного китайского дрона Mavic - многофункциональный дрон-ретранслятор с возможностью вести разведку "Сова-13", позволяющий бойцам самостоятельно менять частоты на необходимые прямо перед боевым вылетом, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Мы разработали и успешно протестировали многофункциональный дрон-ретранслятор "Сова-13" с возможностью вести разведку. Его главным преимуществом является модульность, которая подразумевает, что боец, выбрав определенную частоту, может самостоятельно извлечь камеру, видеопередатчик, антенны и заменить на любую частоту, которая необходима, непосредственно перед боевым вылетом. Раньше в этом случае надо было создавать новый дрон", - сказали в компании.
На борту беспилотника установлена цифровая камера со стабилизацией. Цифровой видеосигнал преобразовывается в аналоговый и передается непосредственно на очки оператора. Как утверждают в компании, несмотря на использование аналогового сигнала, качество видео существенно выше, чем на большинстве аналогичных решений. Кроме того, этот тип сигнала, в отличие от цифрового, невозможно заглушить.
"Вероятность потерять аппарат или сигнал связи существенно меньше. "Мавики" - дорогое удовольствие и теряются на передовой довольно часто. Теперь эффективность ведения боя увеличится благодаря многофункциональному дрону "Сова-13", - отмечает собеседник агентства.
В компании также подчеркнули, что новый дрон может вести разведку свыше полутора часов, тогда как максимальное время в полете дрона Mavic, согласно открытым данным, в среднем составляет от 20 до 50 минут в зависимости от модели.
Кроме того, дрон может работать как на стандартных частотах 5.8 ГГц, так и на специальных уникальных частотах, что позволяет сохранять управление в сложных условиях и минимизирует риски подавления связи средствами радиоэлектронной борьбы. Возможности изделия в разведке и мониторинге можно расширить за счет установки тепловизора, поворотных модулей и сразу двух камер.
"Сова-13" - это качественный скачок в технологиях беспилотной разведки, где надежность и выживаемость стоят на первом месте. Когда каждый день на передовой теряются десятки обычных дронов, "Сова-13" продолжает выполнять боевые задачи, сохраняя превосходство в воздухе даже под плотным воздействием средств радиоэлектронной борьбы противника", - заключили в компании.