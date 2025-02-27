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Десятки людей пострадали при взрыве на встрече с повстанцами M23 в ДР Конго - РИА Новости, 27.02.2025
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15:18 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/drk-2001965042.html
Десятки людей пострадали при взрыве на встрече с повстанцами M23 в ДР Конго
Десятки людей пострадали при взрыве на встрече с повстанцами M23 в ДР Конго - РИА Новости, 27.02.2025
Десятки людей пострадали при взрыве на встрече с повстанцами M23 в ДР Конго
Десятки людей пострадали в результате взрыва на встрече лидеров повстанцев из движения M23 с жителями в захваченном городе Букаву на востоке Демократической... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:18:00+03:00
2025-02-27T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Десятки людей пострадали в результате взрыва на встрече лидеров повстанцев из движения M23 с жителями в захваченном городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Как сообщается, десятки жителей пострадали в четверг после взрыва на встрече лидеров повстанческой группировки M23 и жителей на востоке (Демократической Республики - ред.) Конго. На видео и фото, размещенных в соцсетях, видно, как толпа в панике убегает с митинга в Букаву, а на земле лежат окровавленные тела", - передает агентство. Согласно агентству, встреча проходила в центральной части города, и на ней присутствовал один из лидеров повстанческого "Альянса реки Конго", в который входит движение М23, Корней Нангаа. В свою очередь, агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов передает, что взрывов было два, и они прогремели после митинга. По данным агентства, когда раздались взрывы, Нангаа покинул место проведения встречи. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html
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в мире, россия, демократическая республика конго, руанда, василий небензя, оон
В мире, Россия, Демократическая Республика Конго, Руанда, Василий Небензя, ООН
Десятки людей пострадали при взрыве на встрече с повстанцами M23 в ДР Конго

Associated Press: десятки человек пострадали на встрече повстанцев в Букаву

© AP Photo / Janvier BarhahigaМесто взрыва на встрече лидеров повстанцев из движения M23 с жителями в захваченном городе Букаву
Место взрыва на встрече лидеров повстанцев из движения M23 с жителями в захваченном городе Букаву - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Janvier Barhahiga
Место взрыва на встрече лидеров повстанцев из движения M23 с жителями в захваченном городе Букаву
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Десятки людей пострадали в результате взрыва на встрече лидеров повстанцев из движения M23 с жителями в захваченном городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Как сообщается, десятки жителей пострадали в четверг после взрыва на встрече лидеров повстанческой группировки M23 и жителей на востоке (Демократической Республики - ред.) Конго. На видео и фото, размещенных в соцсетях, видно, как толпа в панике убегает с митинга в Букаву, а на земле лежат окровавленные тела", - передает агентство.
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Согласно агентству, встреча проходила в центральной части города, и на ней присутствовал один из лидеров повстанческого "Альянса реки Конго", в который входит движение М23, Корней Нангаа.
В свою очередь, агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов передает, что взрывов было два, и они прогремели после митинга. По данным агентства, когда раздались взрывы, Нангаа покинул место проведения встречи.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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