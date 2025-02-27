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Россиянам объяснили, почему старые доллары лучше держать при себе - РИА Новости, 27.02.2025
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03:18 27.02.2025 (обновлено: 05:52 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/dollary-2001838913.html
Россиянам объяснили, почему старые доллары лучше держать при себе
Россиянам объяснили, почему старые доллары лучше держать при себе - РИА Новости, 27.02.2025
Россиянам объяснили, почему старые доллары лучше держать при себе
Никто не может обязать банки принимать старые доллары или делать это бесплатно, поэтому без острой нужды сейчас лучше не пытаться обменять их, рассказала... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:18:00+03:00
2025-02-27T05:52:00+03:00
экономика
сша
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никто не может обязать банки принимать старые доллары или делать это бесплатно, поэтому без острой нужды сейчас лучше не пытаться обменять их, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Она напомнила, что никакого срока годности у долларовых банкнот нет — в США обязаны принимать любые, если они выпущены после 1914 года. Однако такая обязанность есть лишь у государственных организаций, частные банки могут устанавливать свои правила. Понятно, что на другие страны американское законодательство в этой части не распространяется, и обязательств принимать купюры старого образца не существует.Помимо этого, у банков везде и всегда существовало право принимать с комиссией так называемые ветхие купюры. Получается, что банки вправе сами решать, по какому курсу принимать различные банкноты, прямого запрета в нормативных документах на этот счет не содержится.Поэтому нужно заранее выяснить все условия — как в банке, в которую вы хотите отнести доллары, так и в стране, куда вы собираетесь взять с собой наличные. А лучше пока обождать с обменом - в случае улучшения отношений с США доступ к новым купюрам может упроститься, заключила Белянчикова.
https://ria.ru/20250226/dollary-2001610731.html
https://ria.ru/20250226/dollary-2001610731.html
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экономика, сша, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, США, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россиянам объяснили, почему старые доллары лучше держать при себе

Доцент Белянчикова посоветовала не менять старые доллары без необходимости

© Getty Images / NurPhoto/Artur WidakАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никто не может обязать банки принимать старые доллары или делать это бесплатно, поэтому без острой нужды сейчас лучше не пытаться обменять их, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Она напомнила, что никакого срока годности у долларовых банкнот нет — в США обязаны принимать любые, если они выпущены после 1914 года. Однако такая обязанность есть лишь у государственных организаций, частные банки могут устанавливать свои правила. Понятно, что на другие страны американское законодательство в этой части не распространяется, и обязательств принимать купюры старого образца не существует.
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Вчера, 03:18
Помимо этого, у банков везде и всегда существовало право принимать с комиссией так называемые ветхие купюры. Получается, что банки вправе сами решать, по какому курсу принимать различные банкноты, прямого запрета в нормативных документах на этот счет не содержится.
Поэтому нужно заранее выяснить все условия — как в банке, в которую вы хотите отнести доллары, так и в стране, куда вы собираетесь взять с собой наличные. А лучше пока обождать с обменом - в случае улучшения отношений с США доступ к новым купюрам может упроститься, заключила Белянчикова.
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Юрист научила, как вести себя при отказе в обмене старых долларов
Вчера, 03:18
 
ЭкономикаСШАРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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