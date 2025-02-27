https://ria.ru/20250227/dollary-2001838913.html

Россиянам объяснили, почему старые доллары лучше держать при себе

Россиянам объяснили, почему старые доллары лучше держать при себе - РИА Новости, 27.02.2025

Россиянам объяснили, почему старые доллары лучше держать при себе

Никто не может обязать банки принимать старые доллары или делать это бесплатно, поэтому без острой нужды сейчас лучше не пытаться обменять их, рассказала... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:18:00+03:00

2025-02-27T03:18:00+03:00

2025-02-27T05:52:00+03:00

экономика

сша

рэу имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001713360_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_d7985d94a85a424752357ab7eb9f4316.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никто не может обязать банки принимать старые доллары или делать это бесплатно, поэтому без острой нужды сейчас лучше не пытаться обменять их, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Она напомнила, что никакого срока годности у долларовых банкнот нет — в США обязаны принимать любые, если они выпущены после 1914 года. Однако такая обязанность есть лишь у государственных организаций, частные банки могут устанавливать свои правила. Понятно, что на другие страны американское законодательство в этой части не распространяется, и обязательств принимать купюры старого образца не существует.Помимо этого, у банков везде и всегда существовало право принимать с комиссией так называемые ветхие купюры. Получается, что банки вправе сами решать, по какому курсу принимать различные банкноты, прямого запрета в нормативных документах на этот счет не содержится.Поэтому нужно заранее выяснить все условия — как в банке, в которую вы хотите отнести доллары, так и в стране, куда вы собираетесь взять с собой наличные. А лучше пока обождать с обменом - в случае улучшения отношений с США доступ к новым купюрам может упроститься, заключила Белянчикова.

https://ria.ru/20250226/dollary-2001610731.html

https://ria.ru/20250226/dollary-2001610731.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, рэу имени г. в. плеханова