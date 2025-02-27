https://ria.ru/20250227/dodik-2001917516.html
Песков: Россия ценит доверительные отношения между Путиным и Додиком
Песков: Россия ценит доверительные отношения между Путиным и Додиком - РИА Новости, 27.02.2025
Песков: Россия ценит доверительные отношения между Путиным и Додиком
Россия высоко ценит доверительные и конструктивные отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:38:00+03:00
2025-02-27T12:38:00+03:00
2025-02-27T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия высоко ценит доверительные и конструктивные отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком, а также братские отношения между россиянами и сербами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Действительно, Путин неоднократно встречался с Додиком. Мы высоко ценим доверительные и конструктивные рабочие отношения, которые сложились между Путиным и Додиком. И, конечно же, мы ценим наши исторические братские отношения между россиянами и сербами", - сказал Песков журналистам. Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Додик сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, также полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае его въезда в республику. Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.
https://ria.ru/20250227/dodik-2001836510.html
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В мире, Россия, Сараево, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН
Песков: Россия ценит доверительные отношения между Путиным и Додиком
Песков: Россия высоко ценит конструктивные отношения между Путиным и Додиком