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Додик заявил, что готов к переговорам с политиками Федерации БиГ в Сараево - РИА Новости, 27.02.2025
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00:44 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/dodik-2001836510.html
Додик заявил, что готов к переговорам с политиками Федерации БиГ в Сараево
Додик заявил, что готов к переговорам с политиками Федерации БиГ в Сараево - РИА Новости, 27.02.2025
Додик заявил, что готов к переговорам с политиками Федерации БиГ в Сараево
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ, часть страны) Милорад Додик по итогам встречи с сербским президентом Александром Вучичем после... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:44:00+03:00
2025-02-27T00:44:00+03:00
в мире
сараево
сербия
республика сербская
милорад додик
александр вучич
стюарт пич
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БЕЛГРАД, 27 фев - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ, часть страны) Милорад Додик по итогам встречи с сербским президентом Александром Вучичем после приговора суда БиГ заявил, что готов к переговорам с политиками Федерации БиГ (другая часть страны) в Сараево. Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Президент Сербии Александр Вучич вечером в среду прибыл в Баня-Луку после заседания совета национальной безопасности Сербии и телефонного разговора со специальным представителем премьера Великобритании на Западных Балканах Стюартом Пичем и заявил, что Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ), "какое бы решение республика ни приняла". "Постараюсь очень хорошо понять предложения президента Вучича. Уже завтра руководство РС пригласит их (политиков в Сараево - ред.) к разговорам, это основное наше намерение. Мы должны разговаривать, сказать, что можно, что нет, ознакомить их с переменами в геополитических, политических и других отношений в регионе и мире. Мы не заинтересованы ни в одном сантиметре территории Федерации. Мы не заинтересованы что-либо им навязывать, но хотим, то, что нам дала конституция и международный мирный (Дейтонский) договор", - заявил Додик на брифинге и добавил, что лично готов поехать на переговоры в Сараево и готов "обсуждать все тяжелые темы, включая суд и прокуратуру". Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а также, что полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае въезда в республику. Принято и официально утверждено всего восемь выводов по мерам и задачам соблюдения конституции БиГ. Признаны недействительными все законы и решения органов, которые не определены конституцией БиГ, прежде всего – Высокого судебного и прокурорского совета, прокуратуры БиГ, суда БиГ, государственного агентства по расследованиям и защите SIPA. Правительству РС БиГ поручено подготовить и направить на утверждение в Скупщину РС законов о запрете их деятельности на территории Республики Сербской. Скупщина также официально потребовала от правозащитных органов Республики Сербской подготовить и подать в прокуратуры Федерации БиГ и РС БиГ заявления об уголовном преступлении судей суда БиГ и прокуроров БиГ, которые участвовали в процессе против Додика. Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20250226/serbiya-2001829361.html
https://ria.ru/20250226/dodik-2001810980.html
https://ria.ru/20250215/vuchichi-1999622482.html
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в мире, сараево, сербия, республика сербская, милорад додик, александр вучич, стюарт пич, оон
В мире, Сараево, Сербия, Республика Сербская, Милорад Додик, Александр Вучич, Стюарт Пич, ООН

Додик заявил, что готов к переговорам с политиками Федерации БиГ в Сараево

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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БЕЛГРАД, 27 фев - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ, часть страны) Милорад Додик по итогам встречи с сербским президентом Александром Вучичем после приговора суда БиГ заявил, что готов к переговорам с политиками Федерации БиГ (другая часть страны) в Сараево.
Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Вучич
Вчера, 22:58
Президент Сербии Александр Вучич вечером в среду прибыл в Баня-Луку после заседания совета национальной безопасности Сербии и телефонного разговора со специальным представителем премьера Великобритании на Западных Балканах Стюартом Пичем и заявил, что Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ), "какое бы решение республика ни приняла".
"Постараюсь очень хорошо понять предложения президента Вучича. Уже завтра руководство РС пригласит их (политиков в Сараево - ред.) к разговорам, это основное наше намерение. Мы должны разговаривать, сказать, что можно, что нет, ознакомить их с переменами в геополитических, политических и других отношений в регионе и мире. Мы не заинтересованы ни в одном сантиметре территории Федерации. Мы не заинтересованы что-либо им навязывать, но хотим, то, что нам дала конституция и международный мирный (Дейтонский) договор", - заявил Додик на брифинге и добавил, что лично готов поехать на переговоры в Сараево и готов "обсуждать все тяжелые темы, включая суд и прокуратуру".
Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а также, что полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае въезда в республику. Принято и официально утверждено всего восемь выводов по мерам и задачам соблюдения конституции БиГ.
Признаны недействительными все законы и решения органов, которые не определены конституцией БиГ, прежде всего – Высокого судебного и прокурорского совета, прокуратуры БиГ, суда БиГ, государственного агентства по расследованиям и защите SIPA. Правительству РС БиГ поручено подготовить и направить на утверждение в Скупщину РС законов о запрете их деятельности на территории Республики Сербской.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Орбан назвал процесс против Додика охотой на ведьм
Вчера, 20:07
Скупщина также официально потребовала от правозащитных органов Республики Сербской подготовить и подать в прокуратуры Федерации БиГ и РС БиГ заявления об уголовном преступлении судей суда БиГ и прокуроров БиГ, которые участвовали в процессе против Додика.
Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Вучич назвал причины провала цветной революции в Сербии
15 февраля, 22:26
 
В миреСараевоСербияРеспублика СербскаяМилорад ДодикАлександр ВучичСтюарт ПичООН
 
 
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