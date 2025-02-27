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В Екатеринбурге прекратили дело пилота, наехавшего на сотрудника аэропорта - РИА Новости, 27.02.2025
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13:44 27.02.2025 (обновлено: 13:50 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/delo-2001934897.html
В Екатеринбурге прекратили дело пилота, наехавшего на сотрудника аэропорта
В Екатеринбурге прекратили дело пилота, наехавшего на сотрудника аэропорта - РИА Новости, 27.02.2025
В Екатеринбурге прекратили дело пилота, наехавшего на сотрудника аэропорта
Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил дело пилота "Уральских авиалиний", наехавшего на техника в аэропорту "Кольцово", в связи с примирением сторон,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:44:00+03:00
2025-02-27T13:50:00+03:00
екатеринбург
бишкек
уральские авиалинии
свердловский областной суд
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил дело пилота "Уральских авиалиний", наехавшего на техника в аэропорту "Кольцово", в связи с примирением сторон, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. По информации Уральской транспортной прокуратуры, 19 мая 2024 года самолет Airbus A-320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Бишкек, во время руления наехал на техника по выпуску воздушного судна. Мужчина с травмой ноги был госпитализирован. Как поясняли РИА Новости в "Кольцово", пострадавший – сотрудник "Уральских авиалиний", в пресс-службе перевозчика ранее отмечали, что экипаж самолета отстранили от работы. После инцидента следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда. В результате травмы пострадавший лишился конечности, уточняет облсуд. По данным инстанции, фигурант - второй пилот "Уральских авиалиний" Максим Красноперов. Свою вину он признал полностью, по его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке – его рассмотрели в одно заседание в четверг. "В итоге Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное преследование Красноперова в связи с примирением сторон", – говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947182275.html
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екатеринбург, бишкек, уральские авиалинии, свердловский областной суд, общество
Екатеринбург, Бишкек, Уральские авиалинии, Свердловский областной суд, Общество
В Екатеринбурге прекратили дело пилота, наехавшего на сотрудника аэропорта

Суд Екатеринбурга прекратил дело пилота, наехавшего на сотрудника аэропорта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил дело пилота "Уральских авиалиний", наехавшего на техника в аэропорту "Кольцово", в связи с примирением сторон, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
По информации Уральской транспортной прокуратуры, 19 мая 2024 года самолет Airbus A-320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Бишкек, во время руления наехал на техника по выпуску воздушного судна. Мужчина с травмой ноги был госпитализирован. Как поясняли РИА Новости в "Кольцово", пострадавший – сотрудник "Уральских авиалиний", в пресс-службе перевозчика ранее отмечали, что экипаж самолета отстранили от работы.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Экипаж самолета, наехавшего на техника, отстранили от работы
20 мая 2024, 13:28
После инцидента следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда. В результате травмы пострадавший лишился конечности, уточняет облсуд.
По данным инстанции, фигурант - второй пилот "Уральских авиалиний" Максим Красноперов. Свою вину он признал полностью, по его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке – его рассмотрели в одно заседание в четверг.
"В итоге Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное преследование Красноперова в связи с примирением сторон", – говорится в сообщении пресс-службы.
Одноместный самодельный самолет, упавший в Суздальском районе Владимирской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Во Владимирской области разбился самодельный самолет
19 мая 2024, 19:55
 
ЕкатеринбургБишкекУральские авиалинииСвердловский областной судОбщество
 
 
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