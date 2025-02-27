В Екатеринбурге прекратили дело пилота, наехавшего на сотрудника аэропорта
Суд Екатеринбурга прекратил дело пилота, наехавшего на сотрудника аэропорта
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил дело пилота "Уральских авиалиний", наехавшего на техника в аэропорту "Кольцово", в связи с примирением сторон, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
По информации Уральской транспортной прокуратуры, 19 мая 2024 года самолет Airbus A-320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Бишкек, во время руления наехал на техника по выпуску воздушного судна. Мужчина с травмой ноги был госпитализирован. Как поясняли РИА Новости в "Кольцово", пострадавший – сотрудник "Уральских авиалиний", в пресс-службе перевозчика ранее отмечали, что экипаж самолета отстранили от работы.
Экипаж самолета, наехавшего на техника, отстранили от работы
20 мая 2024, 13:28
После инцидента следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда. В результате травмы пострадавший лишился конечности, уточняет облсуд.
По данным инстанции, фигурант - второй пилот "Уральских авиалиний" Максим Красноперов. Свою вину он признал полностью, по его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке – его рассмотрели в одно заседание в четверг.
"В итоге Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное преследование Красноперова в связи с примирением сторон", – говорится в сообщении пресс-службы.
Во Владимирской области разбился самодельный самолет
19 мая 2024, 19:55