https://ria.ru/20250227/delo-2001929740.html

На бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета завели дело

На бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета завели дело - РИА Новости, 27.02.2025

На бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета завели дело

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в отношении бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:25:00+03:00

2025-02-27T13:25:00+03:00

2025-02-27T13:35:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в отношении бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанны Никоновой, комиссия Минобрнауки РФ в 2024 году нашла много финансовых нарушений, сообщили РИА Новости в вузе. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что Никонова задержана в Москве по делу о растрате в вузе. "Сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия в НГЛУ. Исполняющего обязанности ректора Никиту Авралева уведомили об этом утром перед самым началом мероприятий, предъявив все необходимые документы и постановления… На данный момент известно, что есть уголовное дело, которое возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим ректором", - сказали в вузе, подчеркнув, что о местонахождении бывшего ректора руководству университета неизвестно. По словам сотрудников вуза, в лингвистическом университете работают представители Следственного комитета, ФСБ, МВД. "Работают вежливо и корректно, работники НГЛУ каких-либо препятствий не оказывают. Работа вуза не нарушена, все занятия и мероприятия проходят в штатном режиме", - отметили в университете. "В 2024 году в НГЛУ работала большая комиссия министерства науки и высшего образования России, которая нашла здесь множество нарушений финансового характера, после чего проверку проводила прокуратура Нижегородской области и другие правоохранительные структуры. Результаты проверки руководству вуза на данный момент неизвестны", - подчеркнули в вузе. Никонова возглавляла НГЛУ с 2019 года по октябрь 2024 года. Она покинула пост в связи с истечением срока полномочий.

https://ria.ru/20250131/rosnano-1996536944.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)