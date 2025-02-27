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На бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета завели дело - РИА Новости, 27.02.2025
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13:25 27.02.2025 (обновлено: 13:35 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/delo-2001929740.html
На бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета завели дело
На бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета завели дело - РИА Новости, 27.02.2025
На бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета завели дело
Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в отношении бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:25:00+03:00
2025-02-27T13:35:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в отношении бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанны Никоновой, комиссия Минобрнауки РФ в 2024 году нашла много финансовых нарушений, сообщили РИА Новости в вузе. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что Никонова задержана в Москве по делу о растрате в вузе. "Сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия в НГЛУ. Исполняющего обязанности ректора Никиту Авралева уведомили об этом утром перед самым началом мероприятий, предъявив все необходимые документы и постановления… На данный момент известно, что есть уголовное дело, которое возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим ректором", - сказали в вузе, подчеркнув, что о местонахождении бывшего ректора руководству университета неизвестно. По словам сотрудников вуза, в лингвистическом университете работают представители Следственного комитета, ФСБ, МВД. "Работают вежливо и корректно, работники НГЛУ каких-либо препятствий не оказывают. Работа вуза не нарушена, все занятия и мероприятия проходят в штатном режиме", - отметили в университете. "В 2024 году в НГЛУ работала большая комиссия министерства науки и высшего образования России, которая нашла здесь множество нарушений финансового характера, после чего проверку проводила прокуратура Нижегородской области и другие правоохранительные структуры. Результаты проверки руководству вуза на данный момент неизвестны", - подчеркнули в вузе. Никонова возглавляла НГЛУ с 2019 года по октябрь 2024 года. Она покинула пост в связи с истечением срока полномочий.
https://ria.ru/20250131/rosnano-1996536944.html
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происшествия, россия, москва, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета завели дело

Экс-ректора НГЛУ Никонову заподозрили в злоупотреблении полномочиями

© Фото : Минобрнауки РоссииЖанна Никонова
Жанна Никонова - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Минобрнауки России
Жанна Никонова. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в отношении бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанны Никоновой, комиссия Минобрнауки РФ в 2024 году нашла много финансовых нарушений, сообщили РИА Новости в вузе.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что Никонова задержана в Москве по делу о растрате в вузе.
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"Сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия в НГЛУ. Исполняющего обязанности ректора Никиту Авралева уведомили об этом утром перед самым началом мероприятий, предъявив все необходимые документы и постановления… На данный момент известно, что есть уголовное дело, которое возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим ректором", - сказали в вузе, подчеркнув, что о местонахождении бывшего ректора руководству университета неизвестно.
По словам сотрудников вуза, в лингвистическом университете работают представители Следственного комитета, ФСБ, МВД. "Работают вежливо и корректно, работники НГЛУ каких-либо препятствий не оказывают. Работа вуза не нарушена, все занятия и мероприятия проходят в штатном режиме", - отметили в университете.
"В 2024 году в НГЛУ работала большая комиссия министерства науки и высшего образования России, которая нашла здесь множество нарушений финансового характера, после чего проверку проводила прокуратура Нижегородской области и другие правоохранительные структуры. Результаты проверки руководству вуза на данный момент неизвестны", - подчеркнули в вузе.
Никонова возглавляла НГЛУ с 2019 года по октябрь 2024 года. Она покинула пост в связи с истечением срока полномочий.
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