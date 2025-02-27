https://ria.ru/20250227/chinovnik-2001940793.html

Рязанского чиновника задержали за взятки на 17 миллионов рублей

Рязанского чиновника задержали за взятки на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 27.02.2025

Рязанского чиновника задержали за взятки на 17 миллионов рублей

Задержанным за взятки на 17 миллионов рублей рязанским чиновником оказался уволившийся накануне заместитель председателя правительства региона Артем Никитин,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:05:00+03:00

2025-02-27T14:05:00+03:00

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происшествия

рязанская область

россия

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РЯЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Задержанным за взятки на 17 миллионов рублей рязанским чиновником оказался уволившийся накануне заместитель председателя правительства региона Артем Никитин, рассказали РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией."Все верно", — ответил собеседник агентства на вопрос, что задержанным стал Никитин. Другой источник уточнил, что фигурант уже не работает в областном правительстве.В четверг управление СК по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере сотрудником правительства региона. По версии следствия, подозреваемый потребовал от предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и получил более 17 миллионов рублей. Фигуранта задержали.Как указано на сайте правительства Рязанской области, Никитин уволился по собственному желанию в среду. Он работал в должности зампреда с 2021 года.

https://ria.ru/20250207/sud-1998014293.html

https://ria.ru/20250131/sud-1996721989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)