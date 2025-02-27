Рязанского чиновника задержали за взятки на 17 миллионов рублей
Экс-зампреда рязанского правительства Никитина задержали за взятки на 17 млн руб
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиЭкс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Задержанным за взятки на 17 миллионов рублей рязанским чиновником оказался уволившийся накануне заместитель председателя правительства региона Артем Никитин, рассказали РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией.
"Все верно", — ответил собеседник агентства на вопрос, что задержанным стал Никитин.
Другой источник уточнил, что фигурант уже не работает в областном правительстве.
В четверг управление СК по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере сотрудником правительства региона. По версии следствия, подозреваемый потребовал от предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и получил более 17 миллионов рублей. Фигуранта задержали.
Как указано на сайте правительства Рязанской области, Никитин уволился по собственному желанию в среду. Он работал в должности зампреда с 2021 года.
В Рязани арестовали журналиста Смирнова по делу о вымогательстве
31 января, 21:16