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Рязанского чиновника задержали за взятки на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 27.02.2025
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14:05 27.02.2025 (обновлено: 15:08 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/chinovnik-2001940793.html
Рязанского чиновника задержали за взятки на 17 миллионов рублей
Рязанского чиновника задержали за взятки на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 27.02.2025
Рязанского чиновника задержали за взятки на 17 миллионов рублей
Задержанным за взятки на 17 миллионов рублей рязанским чиновником оказался уволившийся накануне заместитель председателя правительства региона Артем Никитин,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:05:00+03:00
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происшествия
рязанская область
россия
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РЯЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Задержанным за взятки на 17 миллионов рублей рязанским чиновником оказался уволившийся накануне заместитель председателя правительства региона Артем Никитин, рассказали РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией."Все верно", — ответил собеседник агентства на вопрос, что задержанным стал Никитин. Другой источник уточнил, что фигурант уже не работает в областном правительстве.В четверг управление СК по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере сотрудником правительства региона. По версии следствия, подозреваемый потребовал от предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и получил более 17 миллионов рублей. Фигуранта задержали.Как указано на сайте правительства Рязанской области, Никитин уволился по собственному желанию в среду. Он работал в должности зампреда с 2021 года.
https://ria.ru/20250207/sud-1998014293.html
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происшествия, рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Рязанского чиновника задержали за взятки на 17 миллионов рублей

Экс-зампреда рязанского правительства Никитина задержали за взятки на 17 млн руб

© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиЭкс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин
Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Задержанным за взятки на 17 миллионов рублей рязанским чиновником оказался уволившийся накануне заместитель председателя правительства региона Артем Никитин, рассказали РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией.
"Все верно", — ответил собеседник агентства на вопрос, что задержанным стал Никитин.
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Другой источник уточнил, что фигурант уже не работает в областном правительстве.
В четверг управление СК по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере сотрудником правительства региона. По версии следствия, подозреваемый потребовал от предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и получил более 17 миллионов рублей. Фигуранта задержали.
Как указано на сайте правительства Рязанской области, Никитин уволился по собственному желанию в среду. Он работал в должности зампреда с 2021 года.
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