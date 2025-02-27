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Старшая дочь Кадырова покинула пост вице-премьера правительства Чечни
Старшая дочь Кадырова покинула пост вице-премьера правительства Чечни - РИА Новости, 27.02.2025
Старшая дочь Кадырова покинула пост вице-премьера правительства Чечни
Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что покидает пост вице-премьера правительства республики и возвращается в модный бизнес. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:42:00+03:00
2025-02-27T16:42:00+03:00
2025-02-27T16:42:00+03:00
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курчалоевский район
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ГРОЗНЫЙ, 27 фев - РИА Новости. Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что покидает пост вице-премьера правительства республики и возвращается в модный бизнес. "После долгих раздумий я приняла решение покинуть пост заместителя председателя правительства Чеченской Республики. Эта работа была важным опытом для меня, направление соцблока играет большую роль в развитии республики, но я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины… С радостью сообщаю, что я возвращаюсь в модный дом Fridaws и в модный бизнес, буду радовать всех женщин", — сказала Айшат Кадырова в видеообращении в своем аккаунте в соцсети Instagram*.Она добавила, что будет трудиться на благо республики, занимаясь проектами в бизнесе, и выразила уверенность, что через эту деятельность сможет принести "больше пользы". Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016-го — директор модного дома Firdaws. В 2020 году ее назначили на должность первого замминистра культуры Чечни, в 2021 году — главой ведомства. На должность заместителя председателя правительства республики Айшат Кадырова была назначена в 2023 году.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250224/kadyrov-2001361491.html
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россия, курчалоевский район, айшат кадырова, общество
Россия, Курчалоевский район, Айшат Кадырова, Общество
Старшая дочь Кадырова покинула пост вице-премьера правительства Чечни
Старшая дочь Кадырова Айшат покинула пост вице-премьера правительства Чечни