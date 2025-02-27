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Экс-замминистра транспорта отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.02.2025
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19:03 27.02.2025 (обновлено: 19:57 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/chalik-2002042830.html
Экс-замминистра транспорта отправили под домашний арест
Экс-замминистра транспорта отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.02.2025
Экс-замминистра транспорта отправили под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:03:00+03:00
2025-02-27T19:57:00+03:00
происшествия
москва
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
дорогомиловский суд г. москвы
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда. "Постановлением Дорогомиловского суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля в отношении Чалика Игоря Петровича", - сказал собеседник агентства. На этом настаивал прокурор, защита же просила избрать запрет определенных действий. Сам Чалик заявил в ходе заседания, что вину не признает. По версии следствия, Чалик будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250224/vzyatka-2001204276.html
https://ria.ru/20250224/gosobvinenie--2001261036.html
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происшествия, москва, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дорогомиловский суд г. москвы, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Дорогомиловский суд г. Москвы, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Экс-замминистра транспорта отправили под домашний арест

Суд в Москве отправил под домашний арест экс-замминистра транспорта Чалика

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыИгорь Чалик в Дорогомиловскм районном суде города Москвы
Игорь Чалик в Дорогомиловскм районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Игорь Чалик в Дорогомиловскм районном суде города Москвы
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
"Постановлением Дорогомиловского суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля в отношении Чалика Игоря Петровича", - сказал собеседник агентства.
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На этом настаивал прокурор, защита же просила избрать запрет определенных действий. Сам Чалик заявил в ходе заседания, что вину не признает.
По версии следствия, Чалик будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
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ПроисшествияМоскваРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Дорогомиловский суд г. МосквыМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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