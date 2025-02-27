https://ria.ru/20250227/chalik-2002042830.html

Экс-замминистра транспорта отправили под домашний арест

Экс-замминистра транспорта отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.02.2025

Экс-замминистра транспорта отправили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:03:00+03:00

2025-02-27T19:03:00+03:00

2025-02-27T19:57:00+03:00

происшествия

москва

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

дорогомиловский суд г. москвы

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда. "Постановлением Дорогомиловского суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля в отношении Чалика Игоря Петровича", - сказал собеседник агентства. На этом настаивал прокурор, защита же просила избрать запрет определенных действий. Сам Чалик заявил в ходе заседания, что вину не признает. По версии следствия, Чалик будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250224/vzyatka-2001204276.html

https://ria.ru/20250224/gosobvinenie--2001261036.html

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происшествия, москва, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дорогомиловский суд г. москвы, министерство транспорта рф (минтранс россии)