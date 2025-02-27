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Что будет с Александром Буйновым после ДТП в Подмосковье

Что будет с Александром Буйновым после ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 27.02.2025

Что будет с Александром Буйновым после ДТП в Подмосковье

Александр Буйнов, народный артист России, сбил пенсионерку на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. Женщина в больнице, Lexus на штрафстоянке, а полиция РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:14:00+03:00

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2025-02-27T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Александр Буйнов, народный артист России, сбил пенсионерку на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. Женщина в больнице, Lexus на штрафстоянке, а полиция разбирается в деталях. Что ждет певца, которого уже, по данным СМИ, получил 171 штраф - разбиралось РИА Новости.Что произошлоВечер 26 февраля, Апрелевка, Наро-Фоминский округ. Около 18:00 на улице Февральской черный Lexus LX 570 под управлением Александра Буйнова сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщил Telegram-канал Shot. Пострадавшая, Людмила Ивановна, шла из магазина с пакетом молока и батоном. Удар был сильным: она отлетела на несколько метров, продукты разлетелись по асфальту.Свидетель аварии Тамара, выгуливавшая собаку, рассказала: "Услышала хруст, потом крик — она лежала, держалась за ногу".По свидетельствам очевидцев, которые приводит Shot, после столкновения Буйнов заперся в машине и не выходил, пока пострадавшая оставалась на "зебре" и прохожие оказывали ей первую помощь. Скорая прибыла через 15 минут и оперативно доставила пострадавшую в больницу. Из машины артист вышел только к сотрудникам ДПС, когда пострадавшую уже увезли.Что известно про пострадавшуюЛюдмила Ивановна — 61-летняя жительница Апрелевки, известная соседям пирогами с капустой и грядками клубники на даче. По словам сына Алексея, "мама только начала жить для себя". В больнице врачи зафиксировали разрыв связок правого колена, ушибы ребер и состояние шока. Медсестра из приемного покоя отметила: "Кричала от боли, потом замолчала — силы кончились".Сын Алексей рассказал: "Неизвестно, сможет ли она ходить нормально". Врачи не исключают операцию, если отек не спадет, что грозит месяцами восстановления. На тумбочке в палате — кружка с ромашковым чаем и рисунок внучки с сердечком.Водитель с историейБуйнов — не новичок за рулем, но его репутация на дорогах далека от идеала. Mash сообщает: с июля 2017 года артист получил 171 штраф на 158 тысяч рублей, из них 112 — за превышение скорости. В 2024-м зафиксировано 32 нарушения: превышение скорости, проезд на красный, парковка в неположенных местах. Последний штраф — 22 января 2025-го. Все оплачены.Lexus LX 570, купленный три года назад, стал для 74-летнего певца символом статуса. Стоимость машины оценивается приблизительно в 30 млн рублей. Соседи по коттеджному поселку жаловались: "Гоняет, как молодой".Вечером 26 февраля артист ехал домой после репетиции концерта. По данным СМИ, тесты показали трезвость, исключив алкоголь. Местный житель Петр сетует: "Свет тусклый, зебра стерта — но он должен был видеть".Хроника недуговПроблемы со здоровьем сопровождали Александра Буйнова больше десяти лет. В 2011 году, как сам певец рассказывал в интервью, у него диагностировали рак предстательной железы — началась ремиссия, но болезнь вернулась.В 2023 году онкология дала о себе знать вновь. Консилиум назначил гормонотерапию препаратом "Даролутамид" — курс на миллион рублей, и, по данным СМИ, в оплате лечения помогло государство. Летом того же года Буйнов упал с велосипеда, потеряв сознание из-за побочных эффектов лечения, — итог: перелом лобной кости и черепно-мозговая травма. "Чуть не отдал концы", — поделился тогда певец.К 2024-му состояние ухудшилось. Рак достиг четвертой стадии, певцу присвоили паллиативный статус. В ноябре он попал в стационар московской больницы, где ему назначили препараты на "экстренный случай" и термическую диету.В декабре добавилась новая беда: жалобы на боли в спине и ногах привели к операции на позвоночнике после травмы поясницы, сообщал Shot. Перед Новым годом певца выписали с запретом на нагрузки, но Буйнов активно готовился к сольному концерту, который запланирован на 6 апреля в Кремле.Реакция общественностиАвария с Буйновым разожгла пожар и в соцсетях, и на улицах Апрелевки. Одни сочувствуют артисту: "Там плохая видимость, женщина была в темной куртке". Другие рубят с плеча: "171 штраф, а он за руль лезет — это ходячая катастрофа", "Звезда сбила и спряталась в Lexus — классика беспредела". Мемы с подписью "Пустой бамбук на полной скорости" разлетелись за часы.Местные жители негодуют: "Давить людей и петь дальше — это что, привилегия артиста?", "С такими деньгами отмажется".Сын Людмилы, Алексей, настаивает: "Закон для всех один".Друг Буйнова, пожелавший остаться анонимным, рассказал: "Саша звонил в слезах, говорил, что не заметил ее из-за света".Штраф или суд?ГИБДД изъяла записи с камер: Lexus подъезжает к зебре и врезается в женщину. Предварительно — нарушение ПДД с травмами средней тяжести. "Если Александра Буйнова признают виновным в нанесении легкого вреда здоровью пенсионерки, то согласно статье 12.24 КоАП РФ ему грозит административный штраф в размере от 3750 до 7500 рублей или лишение прав на срок от одного до полутора лет", - пояснили РИА Новости в правоохранительных органах.Следователи допросили артиста дома под Истрой. Буйнов уверяет: "Ехал медленно, она выскочила, не успел". Адвокат готовит защиту: плохое освещение, стертая разметка, возрастное зрение. Жители Апрелевки собирают подписи в прокуратуру: требуют проверить безопасность участка и наказать виновника. Возможно, их просьбу удовлетворят - 171 штраф может стать в деле отягчающим обстоятельством.

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апрелевка, россия, александр буйнов, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, lexus