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Буйнову грозит лишение прав за наезд на пенсионерку в Подмосковье - РИА Новости, 27.02.2025
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13:06 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/buynov-2001925429.html
Буйнову грозит лишение прав за наезд на пенсионерку в Подмосковье
Буйнову грозит лишение прав за наезд на пенсионерку в Подмосковье - РИА Новости, 27.02.2025
Буйнову грозит лишение прав за наезд на пенсионерку в Подмосковье
Певцу Александру Буйнову может грозить штраф или лишение прав на полтора года, если он окажется виновным в наезде на пенсионерку на переходе в подмосковной... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:06:00+03:00
2025-02-27T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Певцу Александру Буйнову может грозить штраф или лишение прав на полтора года, если он окажется виновным в наезде на пенсионерку на переходе в подмосковной Апрелевке, пояснили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что в среду около 17.00 у дома по Февральской улице в Апрелевке произошло ДТП. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Lexus, совершил наезд на женщину 1963 года рождения, переходившую автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована", - добавили в пресс-службе. Там уточнили, что у пенсионерки диагностировали разрыв связки ноги. "Если Александра Буйнова признают виновным в нанесении легкого вреда здоровью пенсионерки, то согласно статье 12.24 КоАП РФ ему грозит административный штраф в размере от 3750 до 7500 рублей или лишение прав на срок от одного до полутора лет", - пояснил эксперт.
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происшествия, апрелевка, россия, александр буйнов
Шоубиз, Происшествия, Апрелевка, Россия, Александр Буйнов
Буйнову грозит лишение прав за наезд на пенсионерку в Подмосковье

Буйнову грозит штраф или лишение прав на 1,5 года за наезд на пенсионерку

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевец Александр Буйнов
Певец Александр Буйнов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Александр Буйнов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Певцу Александру Буйнову может грозить штраф или лишение прав на полтора года, если он окажется виновным в наезде на пенсионерку на переходе в подмосковной Апрелевке, пояснили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что в среду около 17.00 у дома по Февральской улице в Апрелевке произошло ДТП.
«
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Lexus, совершил наезд на женщину 1963 года рождения, переходившую автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована", - добавили в пресс-службе.
Там уточнили, что у пенсионерки диагностировали разрыв связки ноги.
"Если Александра Буйнова признают виновным в нанесении легкого вреда здоровью пенсионерки, то согласно статье 12.24 КоАП РФ ему грозит административный штраф в размере от 3750 до 7500 рублей или лишение прав на срок от одного до полутора лет", - пояснил эксперт.
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