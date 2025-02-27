https://ria.ru/20250227/buynov-2001925429.html
Буйнову грозит лишение прав за наезд на пенсионерку в Подмосковье
Буйнову грозит лишение прав за наезд на пенсионерку в Подмосковье - РИА Новости, 27.02.2025
Буйнову грозит лишение прав за наезд на пенсионерку в Подмосковье
Певцу Александру Буйнову может грозить штраф или лишение прав на полтора года, если он окажется виновным в наезде на пенсионерку на переходе в подмосковной... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:06:00+03:00
2025-02-27T13:06:00+03:00
2025-02-27T13:06:00+03:00
шоубиз
происшествия
апрелевка
россия
александр буйнов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001901739_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_f1eb444392b24b34929f7e18b2e2a22f.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Певцу Александру Буйнову может грозить штраф или лишение прав на полтора года, если он окажется виновным в наезде на пенсионерку на переходе в подмосковной Апрелевке, пояснили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что в среду около 17.00 у дома по Февральской улице в Апрелевке произошло ДТП. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Lexus, совершил наезд на женщину 1963 года рождения, переходившую автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована", - добавили в пресс-службе. Там уточнили, что у пенсионерки диагностировали разрыв связки ноги. "Если Александра Буйнова признают виновным в нанесении легкого вреда здоровью пенсионерки, то согласно статье 12.24 КоАП РФ ему грозит административный штраф в размере от 3750 до 7500 рублей или лишение прав на срок от одного до полутора лет", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20240930/dtp-1975435766.html
апрелевка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001901739_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_7ea12729f4fb3afd2973b248fed65d35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, апрелевка, россия, александр буйнов
Шоубиз, Происшествия, Апрелевка, Россия, Александр Буйнов
Буйнову грозит лишение прав за наезд на пенсионерку в Подмосковье
Буйнову грозит штраф или лишение прав на 1,5 года за наезд на пенсионерку