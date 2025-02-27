Буйнов сбил пенсионерку на переходе, пишут СМИ
Mash: певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье
Александр Буйнов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье, пишет Mash.
"Все произошло вчера в районе 18:00 в Наро-Фоминском округе", — говорится в публикации.
По данным издания, артист был за рулем "Лексуса" LX 570.
Отмечается, что пенсионерку увезли в больницу с разрывом связок.
За прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза, пишет Mash.
В свою очередь, телеканал 360 сообщил, что местные жители давно жалуются на этот пешеходный переход, так как там нет светофора.
Кроме того, сын пострадавшей заявил, что поговорил с Буйновым, и артист сказал ему, что признает вину.
А очевидцы отметили, что певец вел себя нормально и все время стоял рядом с пострадавшей женщиной.
"Все произошло вчера в районе 18:00 в Наро-Фоминском округе", — говорится в публикации.
По данным издания, артист был за рулем "Лексуса" LX 570.
Отмечается, что пенсионерку увезли в больницу с разрывом связок.
За прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза, пишет Mash.
В свою очередь, телеканал 360 сообщил, что местные жители давно жалуются на этот пешеходный переход, так как там нет светофора.
Кроме того, сын пострадавшей заявил, что поговорил с Буйновым, и артист сказал ему, что признает вину.
А очевидцы отметили, что певец вел себя нормально и все время стоял рядом с пострадавшей женщиной.