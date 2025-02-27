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Буйнов сбил пенсионерку на переходе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
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Шоубиз
 
11:21 27.02.2025 (обновлено: 11:37 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/buynov-2001897369.html
Буйнов сбил пенсионерку на переходе, пишут СМИ
Буйнов сбил пенсионерку на переходе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
Буйнов сбил пенсионерку на переходе, пишут СМИ
Певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье, пишет Mash. "Все произошло вчера в районе 18:00 в Наро-Фоминском... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:21:00+03:00
2025-02-27T11:37:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
александр буйнов
шоубиз
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье, пишет Mash. "Все произошло вчера в районе 18:00 в Наро-Фоминском округе", — говорится в публикации. По данным издания, артист был за рулем "Лексуса" LX 570. Отмечается, что пенсионерку увезли в больницу с разрывом связок. За прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза, пишет Mash.В свою очередь, телеканал 360 сообщил, что местные жители давно жалуются на этот пешеходный переход, так как там нет светофора.Кроме того, сын пострадавшей заявил, что поговорил с Буйновым, и артист сказал ему, что признает вину.А очевидцы отметили, что певец вел себя нормально и все время стоял рядом с пострадавшей женщиной.
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происшествия, московская область (подмосковье), александр буйнов
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Александр Буйнов, Шоубиз
Буйнов сбил пенсионерку на переходе, пишут СМИ

Mash: певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье

© РИА НовостиАлександр Буйнов
Александр Буйнов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости
Александр Буйнов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье, пишет Mash.

"Все произошло вчера в районе 18:00 в Наро-Фоминском округе", — говорится в публикации.

По данным издания, артист был за рулем "Лексуса" LX 570.

Отмечается, что пенсионерку увезли в больницу с разрывом связок.

За прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза, пишет Mash.

В свою очередь, телеканал 360 сообщил, что местные жители давно жалуются на этот пешеходный переход, так как там нет светофора.

Кроме того, сын пострадавшей заявил, что поговорил с Буйновым, и артист сказал ему, что признает вину.

А очевидцы отметили, что певец вел себя нормально и все время стоял рядом с пострадавшей женщиной.
 
ШоубизПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Александр Буйнов
 
 
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