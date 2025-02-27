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В расчете БПЛА ВС России рассказали о контроле за участком в тылу ВСУ
В расчете БПЛА ВС России рассказали о контроле за участком в тылу ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
В расчете БПЛА ВС России рассказали о контроле за участком в тылу ВСУ
Расчёт БПЛА разведывательного батальона 42-й дивизии российской группировки "Днепр" контролирует участок дороги в тылу ВСУ на южной окраине города Орехов в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:31:00+03:00
2025-02-27T14:31:00+03:00
2025-02-27T14:31:00+03:00
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 27 фев - РИА Новости. Расчёт БПЛА разведывательного батальона 42-й дивизии российской группировки "Днепр" контролирует участок дороги в тылу ВСУ на южной окраине города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости старший расчета, оператор БПЛА с позывным "Москва". "Наш расчет в настоящее время работает в сторону южной окраины Орехова. Под контролем участок дороги, по которому противник осуществляет подвоз боеприпасов, ротацию личного состава. В это дежурство нами уже был уничтожен пикап с боеприпасами и личным составом", - рассказал "Москва". Город Орехов в Запорожской области находится у линии соприкосновения и контролируется украинскими войсками. Там дислоцируются подразделения ВСУ, а дороги используются для подвоза боеприпасов и перемещения военной техники.
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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В расчете БПЛА ВС России рассказали о контроле за участком в тылу ВСУ
Расчет БПЛА ВС России контролирует участок на окраине запорожского Орехова