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В Польше сообщили о пролетевшем над Балтикой американском бомбардировщике
В Польше сообщили о пролетевшем над Балтикой американском бомбардировщике - РИА Новости, 27.02.2025
В Польше сообщили о пролетевшем над Балтикой американском бомбардировщике
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет над Балтийским морем для демонстрации силы, сообщило министерство национальной обороны Польши. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:08:00+03:00
2025-02-27T12:08:00+03:00
2025-02-27T12:08:00+03:00
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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет над Балтийским морем для демонстрации силы, сообщило министерство национальной обороны Польши. "Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress пролетел над Балтийским морем. Это результат совместных учений польских и американских ВВС. B-52H был отправлен в Европу, чтобы продемонстрировать силу США и приверженность обеспечению безопасности НАТО", - сообщило ведомство в соцсети Х. Как указали в минобороны республики, американский бомбардировщик в воздушном пространстве над Польшей сопровождали польские истребители F-16 с 31-й тактической авиабазы в Кшесинах. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250226/polsha-2001622955.html
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сша, балтийское море, польша, нато, b-52, f-16, в мире
США, Балтийское море, Польша, НАТО, B-52, F-16, В мире
В Польше сообщили о пролетевшем над Балтикой американском бомбардировщике
Минобороны Польши: бомбардировщик США B-52 пролетел над Балтийским морем