Рейтинг@Mail.ru
В Польше сообщили о пролетевшем над Балтикой американском бомбардировщике - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/bombardirovschik-2001908836.html
В Польше сообщили о пролетевшем над Балтикой американском бомбардировщике
В Польше сообщили о пролетевшем над Балтикой американском бомбардировщике - РИА Новости, 27.02.2025
В Польше сообщили о пролетевшем над Балтикой американском бомбардировщике
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет над Балтийским морем для демонстрации силы, сообщило министерство национальной обороны Польши. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:08:00+03:00
2025-02-27T12:08:00+03:00
сша
балтийское море
польша
нато
b-52
f-16
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760414838_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_cca9585600b1746d591fb6f6623a0816.jpg
ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет над Балтийским морем для демонстрации силы, сообщило министерство национальной обороны Польши. "Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress пролетел над Балтийским морем. Это результат совместных учений польских и американских ВВС. B-52H был отправлен в Европу, чтобы продемонстрировать силу США и приверженность обеспечению безопасности НАТО", - сообщило ведомство в соцсети Х. Как указали в минобороны республики, американский бомбардировщик в воздушном пространстве над Польшей сопровождали польские истребители F-16 с 31-й тактической авиабазы в Кшесинах. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250226/polsha-2001622955.html
https://ria.ru/20250225/polsha-2001435400.html
сша
балтийское море
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760414838_695:287:3044:2048_1920x0_80_0_0_d87f4aefd50254a6905b3f5b0c9a8d0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, балтийское море, польша, нато, b-52, f-16, в мире
США, Балтийское море, Польша, НАТО, B-52, F-16, В мире
В Польше сообщили о пролетевшем над Балтикой американском бомбардировщике

Минобороны Польши: бомбардировщик США B-52 пролетел над Балтийским морем

© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Denise Guiao-CorpuzАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Denise Guiao-Corpuz
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет над Балтийским морем для демонстрации силы, сообщило министерство национальной обороны Польши.
"Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress пролетел над Балтийским морем. Это результат совместных учений польских и американских ВВС. B-52H был отправлен в Европу, чтобы продемонстрировать силу США и приверженность обеспечению безопасности НАТО", - сообщило ведомство в соцсети Х.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов Starlink
Вчера, 05:57
Как указали в минобороны республики, американский бомбардировщик в воздушном пространстве над Польшей сопровождали польские истребители F-16 с 31-й тактической авиабазы в Кшесинах.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Польша подняла истребители из-за якобы активности России на Украине
25 февраля, 10:44
 
СШАБалтийское мореПольшаНАТОB-52F-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала