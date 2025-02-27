https://ria.ru/20250227/bolshinstvo-2002004953.html

Большинство чехов не хотят переходить на евро, показал опрос

Большинство чехов не хотят переходить на евро, показал опрос - РИА Новости, 27.02.2025

Большинство чехов не хотят переходить на евро, показал опрос

Почти три четверти чехов (72%) не хотят переходить на европейскую валюту, больше всего ее поддерживают сторонники Пиратской партии, вся оппозиция категорически... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:21:00+03:00

2025-02-27T17:21:00+03:00

2025-02-27T17:21:00+03:00

в мире

петр павел

чешское радио

евро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40259/93/402599348_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_636beb8b84278f718bc3c76670908843.jpg

ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Почти три четверти чехов (72%) не хотят переходить на европейскую валюту, больше всего ее поддерживают сторонники Пиратской партии, вся оппозиция категорически против, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в начале февраля агентством NMS Market Research по заказу Чешского радио. "Против перехода на единую европейскую валюту выступает 72% чехов, прежде всего сторонники оппозиционных партий, а также около половины тех, кто симпатизирует партиям правящей коалиции. Наибольшую поддержку евро находит у сторонников Пиратской партии, то есть у молодых людей в возрасте до 35 лет", - говорится в комментарии агентства NMS Market Research к результатам исследования, опубликованным в четверг. Наибольшей популярностью единая европейская валюта пользуется у сторонников Пиратской партии, 65% из них готовы немедленно ввести ее в оборот. Еще 33% респондентов от этой партии не хотят отказываться от кроны, а 2% не имеют на этот счет твердого мнения. Сама партия в прошлом году выбыла из состава правящей коалиции и за полгода до очередных выборов в парламент с трудом в опросах преодолевает пятипроцентный рубеж, служащий допуском к депутатским креслам. В рядах сторонников правящей праволиберальной коалиции SPOLU ("Вместе") по вопросу введения евро наблюдается раскол – 48% готовы принять европейскую валюту, а 49% ее не приемлют. Похожая ситуация складывается среди сторонников движения STAN ("Старосты и независимые"), которое вместе со SPOLU сейчас находится у власти – 52% поддерживают переход на евро, а 47% выступают против, еще 1% колеблется. Зато завидное единство проявляют сторонники всех оппозиционных партий, как входящих в состав парламента, так и находящихся вне его стен. В рядах тех, кто намерен на выборах голосовать за ведущее оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), поклонники евро составляют 86%, партии SPD ("Свобода и прямая демократия") – 91%, партии "Автомобилисты" - 90%, коалиции левых сил во главе с коммунистами STAČILO! ("Достаточно!) – 94%. В недавнем новогоднем обращении к согражданам президент республики Петр Павел уже вторично, как и годом ранее, призвал к введению в стране европейской валюты. Однако у правительства эта идея пока не находит поддержки. Исследование проведено агентством NMS Market Research по заказу Чешского радио в период с 4 по 9 февраля 2025 года, в нем приняли участие 1003 человека разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.

https://ria.ru/20241112/chekhiya-1983204919.html

https://ria.ru/20241117/miting-1984275256.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, петр павел, чешское радио, евро