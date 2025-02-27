https://ria.ru/20250227/bolshinstvo-2001977920.html
Эксперт заявил о поддержке стратегии Гунбы избирателями в Абхазии
Эксперт заявил о поддержке стратегии Гунбы избирателями в Абхазии - РИА Новости, 27.02.2025
Эксперт заявил о поддержке стратегии Гунбы избирателями в Абхазии
Большинство абхазских избирателей поддерживает стратегию планомерного поступательного развития во взаимодействии с Россией, которой придерживается видный... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:49:00+03:00
2025-02-27T15:49:00+03:00
2025-02-27T15:49:00+03:00
россия
абхазия
алексей мартынов (политолог)
бадра гунба
адгур ардзинба
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Большинство абхазских избирателей поддерживает стратегию планомерного поступательного развития во взаимодействии с Россией, которой придерживается видный политический деятель республики, победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно. Как отметил Мартынов на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", внутри абхазской элиты давно сформировались два взгляда на абхазский суверенитет. "С одной стороны такой широкий взгляд на суверенитет: дескать, мы тут независимые, поэтому делаем, что хотим. Берем всё, что можно взять, откуда угодно, независимо от того, какие это страны, какие отношения у России с этими странами. Плюс связи с сомнительными какими-то кругами, в том числе и криминальными. С другой стороны – ответственный системный подход планомерного поступательного развития Абхазии, абхазской государственности под крылом Великой России при взаимодействии с Россией, при активных по всем направлениям по горизонтали и по вертикали", - рассказал Мартынов. Лицом этой второй группы на этих выборах выступает Бадра Гунба, отметил Мартынов. При этом вторая группа в силу мудрости абхазского избирателя на всех выборах "всегда набирает большинство", отметил политолог. Что касается действий "авантюристов с огромным количеством разных нечистоплотных связей и методов" из первой группы, то в качестве примеров Мартынов привел разжигание межнациональной розни, имевшее место в эту избирательную кампанию. "Это вообще, конечно, за гранью моего понимания, что собой представляют абхазское государство и абхазский народ. Я довольно давно наблюдаю - внимательно и с разной степенью участия – за развитием абхазского государства. Для меня это вещи неприемлемые и непонятные", - отметил он. Также, по его словам, имели место случаи давления на силовиков и требования заменить всех членов всех избирательных комиссий, а также давление на жителей армянских сел с требованием не приходить на избирательные участки.
https://ria.ru/20250219/abkhaziya-2000405226.html
https://ria.ru/20250218/abkhaziya-2000116566.html
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internet-group@rian.ru
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россия, абхазия, алексей мартынов (политолог), бадра гунба, адгур ардзинба, в мире
Россия, Абхазия, Алексей Мартынов (политолог), Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, В мире
Эксперт заявил о поддержке стратегии Гунбы избирателями в Абхазии
Мартынов: большинство абхазцев поддерживают стратегию Гунбы по развитию
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Большинство абхазских избирателей поддерживает стратегию планомерного поступательного развития во взаимодействии с Россией, которой придерживается видный политический деятель республики, победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии
. В нем примут участие Гунба
и представитель оппозиции Адгур Ардзинба
. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.
Как отметил Мартынов
на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", внутри абхазской элиты давно сформировались два взгляда на абхазский суверенитет.
"С одной стороны такой широкий взгляд на суверенитет: дескать, мы тут независимые, поэтому делаем, что хотим. Берем всё, что можно взять, откуда угодно, независимо от того, какие это страны, какие отношения у России
с этими странами. Плюс связи с сомнительными какими-то кругами, в том числе и криминальными. С другой стороны – ответственный системный подход планомерного поступательного развития Абхазии, абхазской государственности под крылом Великой России при взаимодействии с Россией, при активных по всем направлениям по горизонтали и по вертикали", - рассказал Мартынов.
Лицом этой второй группы на этих выборах выступает Бадра Гунба, отметил Мартынов. При этом вторая группа в силу мудрости абхазского избирателя на всех выборах "всегда набирает большинство", отметил политолог.
Что касается действий "авантюристов с огромным количеством разных нечистоплотных связей и методов" из первой группы, то в качестве примеров Мартынов привел разжигание межнациональной розни, имевшее место в эту избирательную кампанию. "Это вообще, конечно, за гранью моего понимания, что собой представляют абхазское государство и абхазский народ. Я довольно давно наблюдаю - внимательно и с разной степенью участия – за развитием абхазского государства. Для меня это вещи неприемлемые и непонятные", - отметил он.
Также, по его словам, имели место случаи давления на силовиков и требования заменить всех членов всех избирательных комиссий, а также давление на жителей армянских сел с требованием не приходить на избирательные участки.