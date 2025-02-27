Рейтинг@Mail.ru
Эксперт заявил о поддержке стратегии Гунбы избирателями в Абхазии - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/bolshinstvo-2001977920.html
Эксперт заявил о поддержке стратегии Гунбы избирателями в Абхазии
Эксперт заявил о поддержке стратегии Гунбы избирателями в Абхазии - РИА Новости, 27.02.2025
Эксперт заявил о поддержке стратегии Гунбы избирателями в Абхазии
Большинство абхазских избирателей поддерживает стратегию планомерного поступательного развития во взаимодействии с Россией, которой придерживается видный... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:49:00+03:00
2025-02-27T15:49:00+03:00
россия
абхазия
алексей мартынов (политолог)
бадра гунба
адгур ардзинба
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999662736_0:237:3071:1964_1920x0_80_0_0_c6a21a4753d3c9cf3e97c8fd0d71cc78.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Большинство абхазских избирателей поддерживает стратегию планомерного поступательного развития во взаимодействии с Россией, которой придерживается видный политический деятель республики, победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно. Как отметил Мартынов на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", внутри абхазской элиты давно сформировались два взгляда на абхазский суверенитет. "С одной стороны такой широкий взгляд на суверенитет: дескать, мы тут независимые, поэтому делаем, что хотим. Берем всё, что можно взять, откуда угодно, независимо от того, какие это страны, какие отношения у России с этими странами. Плюс связи с сомнительными какими-то кругами, в том числе и криминальными. С другой стороны – ответственный системный подход планомерного поступательного развития Абхазии, абхазской государственности под крылом Великой России при взаимодействии с Россией, при активных по всем направлениям по горизонтали и по вертикали", - рассказал Мартынов. Лицом этой второй группы на этих выборах выступает Бадра Гунба, отметил Мартынов. При этом вторая группа в силу мудрости абхазского избирателя на всех выборах "всегда набирает большинство", отметил политолог. Что касается действий "авантюристов с огромным количеством разных нечистоплотных связей и методов" из первой группы, то в качестве примеров Мартынов привел разжигание межнациональной розни, имевшее место в эту избирательную кампанию. "Это вообще, конечно, за гранью моего понимания, что собой представляют абхазское государство и абхазский народ. Я довольно давно наблюдаю - внимательно и с разной степенью участия – за развитием абхазского государства. Для меня это вещи неприемлемые и непонятные", - отметил он. Также, по его словам, имели место случаи давления на силовиков и требования заменить всех членов всех избирательных комиссий, а также давление на жителей армянских сел с требованием не приходить на избирательные участки.
https://ria.ru/20250219/abkhaziya-2000405226.html
https://ria.ru/20250218/abkhaziya-2000116566.html
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999662736_159:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2113f11ed923ad11633fa1c1a4899828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, алексей мартынов (политолог), бадра гунба, адгур ардзинба, в мире
Россия, Абхазия, Алексей Мартынов (политолог), Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, В мире
Эксперт заявил о поддержке стратегии Гунбы избирателями в Абхазии

Мартынов: большинство абхазцев поддерживают стратегию Гунбы по развитию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бадра Гунба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Большинство абхазских избирателей поддерживает стратегию планомерного поступательного развития во взаимодействии с Россией, которой придерживается видный политический деятель республики, победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Абхазии приостановили оформление паспортов
19 февраля, 21:10
Как отметил Мартынов на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", внутри абхазской элиты давно сформировались два взгляда на абхазский суверенитет.
"С одной стороны такой широкий взгляд на суверенитет: дескать, мы тут независимые, поэтому делаем, что хотим. Берем всё, что можно взять, откуда угодно, независимо от того, какие это страны, какие отношения у России с этими странами. Плюс связи с сомнительными какими-то кругами, в том числе и криминальными. С другой стороны – ответственный системный подход планомерного поступательного развития Абхазии, абхазской государственности под крылом Великой России при взаимодействии с Россией, при активных по всем направлениям по горизонтали и по вертикали", - рассказал Мартынов.
Лицом этой второй группы на этих выборах выступает Бадра Гунба, отметил Мартынов. При этом вторая группа в силу мудрости абхазского избирателя на всех выборах "всегда набирает большинство", отметил политолог.
Что касается действий "авантюристов с огромным количеством разных нечистоплотных связей и методов" из первой группы, то в качестве примеров Мартынов привел разжигание межнациональной розни, имевшее место в эту избирательную кампанию. "Это вообще, конечно, за гранью моего понимания, что собой представляют абхазское государство и абхазский народ. Я довольно давно наблюдаю - внимательно и с разной степенью участия – за развитием абхазского государства. Для меня это вещи неприемлемые и непонятные", - отметил он.
Также, по его словам, имели место случаи давления на силовиков и требования заменить всех членов всех избирательных комиссий, а также давление на жителей армянских сел с требованием не приходить на избирательные участки.
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Абхазии перенесли выборы в органы местного самоуправления
18 февраля, 17:39
 
РоссияАбхазияАлексей Мартынов (политолог)Бадра ГунбаАдгур АрдзинбаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала