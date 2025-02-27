https://ria.ru/20250227/blokposty-2002008623.html

В ПМР заявили о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности

В ПМР заявили о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности - РИА Новости, 27.02.2025

В ПМР заявили о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:37:00+03:00

2025-02-27T17:37:00+03:00

2025-02-27T17:37:00+03:00

в мире

молдавия

днестр

тирасполь

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил в четверг журналистам о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности в ПМР. "Мы сегодня констатируем, что в зоне безопасности ведутся определенные процессы с точки зрения снятия блокпостов. Практически их уже нет. О чем сегодня было доложено на заседании ОКК", - сказал Беляков. Он напомнил, что первоначально в зоне безопасности находилось порядка 33 постов, которые блокировали движение транспорта на основных направлениях. По его словам, так проводилась работа по предотвращению террористических актов в Приднестровье и профилактический эффект был достигнут. "В некотором временном периоде эти блокпосты в количестве 22 штук были сняты несколько ранее. А вот оставались последние 11… Мы указали, что они также подлежат снятию. Мы также в текущем периоде за эти две недели практически провели всю эту работу и этих блокпостов в зоне безопасности нет", - добавил Беляков. Сопредседатель ОКК от ПМР также сообщил, стороны продолжают демонстрировать взаимодействие правоохранительных органов и миротворческих сил. По его словам, все это отражено в докладах Объединённого военного командования. "В этой основе надо четко заявить о том, что по-прежнему ситуация остается контролируемой, управляемой под контролем совместных миротворческих сил и Объединенной контрольной комиссии. Каких-либо приготовлений к ведению боевых действий в настоящее время не установлено", - отметил Беляков. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого". Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997882535.html

https://ria.ru/20250121/pmr-1994884967.html

https://ria.ru/20250213/blokposty-1999136359.html

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в мире, молдавия, днестр, тирасполь, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе