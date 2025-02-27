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В ПМР заявили о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности - РИА Новости, 27.02.2025
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17:37 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/blokposty-2002008623.html
В ПМР заявили о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности
В ПМР заявили о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности - РИА Новости, 27.02.2025
В ПМР заявили о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности
Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:37:00+03:00
2025-02-27T17:37:00+03:00
в мире
молдавия
днестр
тирасполь
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил в четверг журналистам о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности в ПМР. "Мы сегодня констатируем, что в зоне безопасности ведутся определенные процессы с точки зрения снятия блокпостов. Практически их уже нет. О чем сегодня было доложено на заседании ОКК", - сказал Беляков. Он напомнил, что первоначально в зоне безопасности находилось порядка 33 постов, которые блокировали движение транспорта на основных направлениях. По его словам, так проводилась работа по предотвращению террористических актов в Приднестровье и профилактический эффект был достигнут. "В некотором временном периоде эти блокпосты в количестве 22 штук были сняты несколько ранее. А вот оставались последние 11… Мы указали, что они также подлежат снятию. Мы также в текущем периоде за эти две недели практически провели всю эту работу и этих блокпостов в зоне безопасности нет", - добавил Беляков. Сопредседатель ОКК от ПМР также сообщил, стороны продолжают демонстрировать взаимодействие правоохранительных органов и миротворческих сил. По его словам, все это отражено в докладах Объединённого военного командования. "В этой основе надо четко заявить о том, что по-прежнему ситуация остается контролируемой, управляемой под контролем совместных миротворческих сил и Объединенной контрольной комиссии. Каких-либо приготовлений к ведению боевых действий в настоящее время не установлено", - отметил Беляков. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого". Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997882535.html
https://ria.ru/20250121/pmr-1994884967.html
https://ria.ru/20250213/blokposty-1999136359.html
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в мире, молдавия, днестр, тирасполь, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Днестр, Тирасполь, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
В ПМР заявили о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности

Сопредседатель ОКК от ПМР Беляков: почти все блокпосты в зоне безопасности сняты

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМиротворческий пост города Бендеры
Миротворческий пост города Бендеры - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Миротворческий пост города Бендеры. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил в четверг журналистам о ликвидации почти всех блокпостов в зоне безопасности в ПМР.
"Мы сегодня констатируем, что в зоне безопасности ведутся определенные процессы с точки зрения снятия блокпостов. Практически их уже нет. О чем сегодня было доложено на заседании ОКК", - сказал Беляков.
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
МИД Приднестровья оценил вероятность военной операции со стороны Кишинева
7 февраля, 08:47
Он напомнил, что первоначально в зоне безопасности находилось порядка 33 постов, которые блокировали движение транспорта на основных направлениях. По его словам, так проводилась работа по предотвращению террористических актов в Приднестровье и профилактический эффект был достигнут. "В некотором временном периоде эти блокпосты в количестве 22 штук были сняты несколько ранее. А вот оставались последние 11… Мы указали, что они также подлежат снятию. Мы также в текущем периоде за эти две недели практически провели всю эту работу и этих блокпостов в зоне безопасности нет", - добавил Беляков.
Сопредседатель ОКК от ПМР также сообщил, стороны продолжают демонстрировать взаимодействие правоохранительных органов и миротворческих сил. По его словам, все это отражено в докладах Объединённого военного командования.
"В этой основе надо четко заявить о том, что по-прежнему ситуация остается контролируемой, управляемой под контролем совместных миротворческих сил и Объединенной контрольной комиссии. Каких-либо приготовлений к ведению боевых действий в настоящее время не установлено", - отметил Беляков.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого".
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Глава Приднестровья назвал войну в регионе недопустимой
21 января, 20:02
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Миротворец ВС РФ на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Власти Приднестровья убрали в зоне безопасности ряд блокпостов
13 февраля, 15:32
 
В миреМолдавияДнестрТираспольОлег БеляковОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕ
 
 
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