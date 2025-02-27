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В Крыму осудили блокировку российской музыки на Украине - РИА Новости, 27.02.2025
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14:46 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/blokirovka-2001954258.html
В Крыму осудили блокировку российской музыки на Украине
В Крыму осудили блокировку российской музыки на Украине - РИА Новости, 27.02.2025
В Крыму осудили блокировку российской музыки на Украине
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила блокировку российской музыки на Украине, назвав это решение деспотичным и диктаторским. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:46:00+03:00
2025-02-27T14:46:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила блокировку российской музыки на Украине, назвав это решение деспотичным и диктаторским. Ранее сообщалось, что на Украине будут блокировать российскую музыку. Полномочиями наделен Национальный совет по телевидению и радиовещанию страны. "Уподобляясь таким деспотичным и диктаторским методам, Украина только приближает свой крах и развал", - сказала РИА Новости Гридчина. По ее мнению, киевский режим не сможет достигнуть желаемого в блокировке российской музыки, так как "запретный плод наиболее сладок". "Что может быть горче, чем осознание того, что тебя лишают свободы выбора, свободы мысли, свободы говорить на родном с детства языке - русском", - добавила Гридчина.
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в мире, украина, анастасия гридчина, россия, республика крым
В мире, Украина, Анастасия Гридчина, Россия, Республика Крым
В Крыму осудили блокировку российской музыки на Украине

Глава украинской общины Крыма осудила блокировку российской музыки на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту, Крым
Вид на Ялту, Крым - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила блокировку российской музыки на Украине, назвав это решение деспотичным и диктаторским.
Ранее сообщалось, что на Украине будут блокировать российскую музыку. Полномочиями наделен Национальный совет по телевидению и радиовещанию страны.
«
"Уподобляясь таким деспотичным и диктаторским методам, Украина только приближает свой крах и развал", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее мнению, киевский режим не сможет достигнуть желаемого в блокировке российской музыки, так как "запретный плод наиболее сладок".
«
"Что может быть горче, чем осознание того, что тебя лишают свободы выбора, свободы мысли, свободы говорить на родном с детства языке - русском", - добавила Гридчина.
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В миреУкраинаАнастасия ГридчинаРоссияРеспублика Крым
 
 
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