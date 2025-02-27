Рейтинг@Mail.ru
Блиновская попросила отсрочить наказание, чтобы вырастить детей - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:57 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/blinovskaya-2001999378.html
Блиновская попросила отсрочить наказание, чтобы вырастить детей
Блиновская попросила отсрочить наказание, чтобы вырастить детей - РИА Новости, 27.02.2025
Блиновская попросила отсрочить наказание, чтобы вырастить детей
"Королева марафонов" Елена Блиновская просит отсрочить наказание по делу о неуплате налогов до 14-летия своих детей, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:57:00+03:00
2025-02-27T16:57:00+03:00
шоубиз
происшествия
россия
елена блиновская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969530040_0:66:3059:1787_1920x0_80_0_0_823dd57956fb209e1293009ec509e756.jpg
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская просит отсрочить наказание по делу о неуплате налогов до 14-летия своих детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признавая вину и раскаиваясь, я бы захотела сказать одно: инкриминируемые мне статьи предусматривают и иные виды наказания, не только наказание в виде лишения свободы", - обратилась она к суду. Подсудимая указала, что назначенное наказание повлияет на судьбу ее детей: 9-классника, обучающихся в средней школе близнецов и дочери, которой еще не исполнилось и пяти лет. В связи с этим она попросила суд применить статью 82 УК РФ, которая предусматривает отсрочку наказания матери до 14-летия ее детей. "Моя главная обязанность – быть с детьми и заниматься их воспитанием", - заявила Блиновская. Прокурор возразила против такого варианта. По ее словам, дети не помешали Блиновской совершать преступления, к тому же у них есть отец, бабушки и дедушки, которые смогут заняться их воспитанием. Ранее прокурор потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
https://ria.ru/20250227/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20250217/blinovskaya-1999883338.html
https://ria.ru/20250225/blinovskaya-2001538296.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969530040_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_38dc6ca2996f0fc1dabab9c4911f226a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, елена блиновская
Шоубиз, Происшествия, Россия, Елена Блиновская
Блиновская попросила отсрочить наказание, чтобы вырастить детей

Блиновская попросила отсрочить наказание до 14-летия своих детей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская просит отсрочить наказание по делу о неуплате налогов до 14-летия своих детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признавая вину и раскаиваясь, я бы захотела сказать одно: инкриминируемые мне статьи предусматривают и иные виды наказания, не только наказание в виде лишения свободы", - обратилась она к суду.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
Вчера, 15:56
Подсудимая указала, что назначенное наказание повлияет на судьбу ее детей: 9-классника, обучающихся в средней школе близнецов и дочери, которой еще не исполнилось и пяти лет.
В связи с этим она попросила суд применить статью 82 УК РФ, которая предусматривает отсрочку наказания матери до 14-летия ее детей.
"Моя главная обязанность – быть с детьми и заниматься их воспитанием", - заявила Блиновская.
Прокурор возразила против такого варианта. По ее словам, дети не помешали Блиновской совершать преступления, к тому же у них есть отец, бабушки и дедушки, которые смогут заняться их воспитанием.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Елена Блиновская: последние новости по ее делу
17 февраля, 17:26
Ранее прокурор потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Суд арестовал 66 объектов недвижимости Блиновского
25 февраля, 16:38
 
ШоубизПроисшествияРоссияЕлена Блиновская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала