https://ria.ru/20250227/blinovskaya-2001999378.html
Блиновская попросила отсрочить наказание, чтобы вырастить детей
Блиновская попросила отсрочить наказание, чтобы вырастить детей - РИА Новости, 27.02.2025
Блиновская попросила отсрочить наказание, чтобы вырастить детей
"Королева марафонов" Елена Блиновская просит отсрочить наказание по делу о неуплате налогов до 14-летия своих детей, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:57:00+03:00
2025-02-27T16:57:00+03:00
2025-02-27T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская просит отсрочить наказание по делу о неуплате налогов до 14-летия своих детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признавая вину и раскаиваясь, я бы захотела сказать одно: инкриминируемые мне статьи предусматривают и иные виды наказания, не только наказание в виде лишения свободы", - обратилась она к суду. Подсудимая указала, что назначенное наказание повлияет на судьбу ее детей: 9-классника, обучающихся в средней школе близнецов и дочери, которой еще не исполнилось и пяти лет. В связи с этим она попросила суд применить статью 82 УК РФ, которая предусматривает отсрочку наказания матери до 14-летия ее детей. "Моя главная обязанность – быть с детьми и заниматься их воспитанием", - заявила Блиновская. Прокурор возразила против такого варианта. По ее словам, дети не помешали Блиновской совершать преступления, к тому же у них есть отец, бабушки и дедушки, которые смогут заняться их воспитанием. Ранее прокурор потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
https://ria.ru/20250227/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20250217/blinovskaya-1999883338.html
https://ria.ru/20250225/blinovskaya-2001538296.html
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происшествия, россия, елена блиновская
Шоубиз, Происшествия, Россия, Елена Блиновская
Блиновская попросила отсрочить наказание, чтобы вырастить детей
Блиновская попросила отсрочить наказание до 14-летия своих детей
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская просит отсрочить наказание по делу о неуплате налогов до 14-летия своих детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признавая вину и раскаиваясь, я бы захотела сказать одно: инкриминируемые мне статьи предусматривают и иные виды наказания, не только наказание в виде лишения свободы", - обратилась она к суду.
Подсудимая указала, что назначенное наказание повлияет на судьбу ее детей: 9-классника, обучающихся в средней школе близнецов и дочери, которой еще не исполнилось и пяти лет.
В связи с этим она попросила суд применить статью 82 УК РФ
, которая предусматривает отсрочку наказания матери до 14-летия ее детей.
"Моя главная обязанность – быть с детьми и заниматься их воспитанием", - заявила Блиновская
.
Прокурор возразила против такого варианта. По ее словам, дети не помешали Блиновской совершать преступления, к тому же у них есть отец, бабушки и дедушки, которые смогут заняться их воспитанием.
Ранее прокурор потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.