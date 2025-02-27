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Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 27.02.2025 (обновлено: 08:08 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/bespilotniki-2001855149.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.02.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 19 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:20:00+03:00
2025-02-27T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
азовское море
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 19 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Среди них: Накануне ночью ПВО сбила над четырьмя российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей сразу 128 БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001617982.html
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орловская область
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безопасность, орловская область, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Азовское море
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 19 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 19 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.
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Среди них:
  • 12 БПЛА ликвидировали над Орловской областью;
  • по три дрона — над Курской и Белгородской областями;
  • один беспилотник — над Крымом.
Накануне ночью ПВО сбила над четырьмя российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей сразу 128 БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныАзовское море
 
 
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