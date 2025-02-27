https://ria.ru/20250227/bespilotniki-2001855149.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.02.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников

Вооруженные силы за ночь сбили 19 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:20:00+03:00

2025-02-27T07:20:00+03:00

2025-02-27T08:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 19 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Среди них: Накануне ночью ПВО сбила над четырьмя российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей сразу 128 БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250226/vsu-2001617982.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, орловская область, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, азовское море