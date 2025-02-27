https://ria.ru/20250227/bespilotniki-2001855149.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.02.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 19 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:20:00+03:00
2025-02-27T07:20:00+03:00
2025-02-27T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
азовское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_74fd1148e547596d816560f722acc18b.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 19 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Среди них: Накануне ночью ПВО сбила над четырьмя российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей сразу 128 БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001617982.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
курская область
белгородская область
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c30755c4861d1bc79c791f77189983c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, орловская область, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Азовское море
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 19 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами