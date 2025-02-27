https://ria.ru/20250227/bespilotnik-2002069476.html
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 27.02.2025
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Богомаз в РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:20:00+03:00
2025-02-27T22:20:00+03:00
2025-02-27T22:20:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20250227/pvo-2002067426.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Богомаз: над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа