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Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 27.02.2025
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22:20 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/bespilotnik-2002069476.html
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 27.02.2025
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Богомаз в РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:20:00+03:00
2025-02-27T22:20:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20250227/pvo-2002067426.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Богомаз: над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа

Обломки беспилотных летательных аппаратов
Обломки беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Обломки беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Брянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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