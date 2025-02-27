https://ria.ru/20250227/bespilotnik-2002069476.html

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 27.02.2025

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Богомаз в РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T22:20:00+03:00

2025-02-27T22:20:00+03:00

2025-02-27T22:20:00+03:00

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951607372_0:258:717:661_1920x0_80_0_0_b6bf674ec853969a57a451f5af0c7471.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20250227/pvo-2002067426.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия