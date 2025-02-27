https://ria.ru/20250227/bespilotnik-2001873094.html

Над Черным морем у Крыма сбили украинский беспилотник

Над Черным морем у Крыма сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.02.2025

Над Черным морем у Крыма сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО утром 27 февраля сбили украинский беспилотник над Чёрным морем у Крыма, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:48:00+03:00

2025-02-27T09:48:00+03:00

2025-02-27T09:48:00+03:00

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 27 февраля сбили украинский беспилотник над Чёрным морем у Крыма, сообщили в Минобороны РФ. "27 февраля в 8.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря у побережья республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250226/vsu-2001727350.html

черное море

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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность