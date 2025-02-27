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Над Черным морем у Крыма сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.02.2025
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09:48 27.02.2025
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Над Черным морем у Крыма сбили украинский беспилотник
Над Черным морем у Крыма сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.02.2025
Над Черным морем у Крыма сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО утром 27 февраля сбили украинский беспилотник над Чёрным морем у Крыма, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:48:00+03:00
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черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 27 февраля сбили украинский беспилотник над Чёрным морем у Крыма, сообщили в Минобороны РФ. "27 февраля в 8.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря у побережья республики Крым", - говорится в сообщении.
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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Черным морем у Крыма сбили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Черным морем у Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 27 февраля сбили украинский беспилотник над Чёрным морем у Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
"27 февраля в 8.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря у побережья республики Крым", - говорится в сообщении.
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