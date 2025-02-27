https://ria.ru/20250227/belyy-2001910798.html

Комик Белый* не смог оспорить статус иноагента

Комик Белый* не смог оспорить статус иноагента - РИА Новости, 27.02.2025

Комик Белый* не смог оспорить статус иноагента

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу признанного иностранным агентом комика Руслана Белого* на отказ исключить его из... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:15:00+03:00

2025-02-27T12:15:00+03:00

2025-02-27T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу признанного иностранным агентом комика Руслана Белого* на отказ исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в суде. "Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения",- сказала собеседница агентства. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. Затем Мосгорсуд утвердил решение. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр, в том числе, за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иноагентами, проводил концерты на иностранных площадках. Комик живет и работает в Испании.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241203/varlamov-1987029940.html

https://ria.ru/20250209/sud-1998254700.html

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испания, евросоюз, снг, происшествия