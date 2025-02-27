https://ria.ru/20250227/belyy-2001847394.html

Актер Белый* не смог добиться снятия статуса иноагента в суде

Актер Белый* не смог добиться снятия статуса иноагента в суде - РИА Новости, 27.02.2025

Актер Белый* не смог добиться снятия статуса иноагента в суде

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в жалобе актеру-иноагенту Анатолию Белому* (Вайсман*), в которой он просил снять с него соответствующий статус, РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:43:00+03:00

2025-02-27T03:43:00+03:00

2025-02-27T04:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в жалобе актеру-иноагенту Анатолию Белому* (Вайсман*), в которой он просил снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Кассационная жалоба Анатолия Вайсмана* (Белого*) оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Замоскворецкий суд Москвы ранее отказался исключить актера из реестра иностранных агентов, в который Минюст внес его в декабре 2023 года. Затем Московский городской суд решение утвердил. Согласно официальным судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, на заседании суд изучил записи на странице Белого* "ВКонтакте", Instagram** и Facebook** (последние две принадлежат Meta**, признанной в России экстремистской), в которых он выступает против специальной военной операции, а также интервью многочисленным зарубежными СМИ и проектам, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями. Доводы представителя актера о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили. Согласно документам, актер осуществлял политическую деятельность "в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины" и участвовал в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием. Белый* играл в МХТ, снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бригада", "Волкодав", "О чем еще говорят мужчины", "Универ. 10 лет спустя", "Колл-центр". Также он в дубляже озвучивал Киану Ривза, Эрика Бана, Венсана Касселя. Принял участие в озвучивании мультфильма "Князь Владимир" и документального фильма "Медведи Камчатки".*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250223/askerov-2001076484.html

https://ria.ru/20250214/mosgorsud-1999398975.html

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россия, киану ривз, венсан кассель, князь владимир, facebook