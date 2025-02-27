Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии рассказали про перестройку подготовки ВС на фоне внешних угроз - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/belorussija-2001934399.html
В Белоруссии рассказали про перестройку подготовки ВС на фоне внешних угроз
В Белоруссии рассказали про перестройку подготовки ВС на фоне внешних угроз - РИА Новости, 27.02.2025
В Белоруссии рассказали про перестройку подготовки ВС на фоне внешних угроз
Белоруссия перестроила систему подготовки вооруженных сил в связи с обстановкой вокруг страны, заявил в четверг министр обороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:43:00+03:00
2025-02-27T13:43:00+03:00
в мире
белоруссия
виктор хренин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993969850_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_2f951050a705799b536976ff4eb0a6ee.jpg
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Белоруссия перестроила систему подготовки вооруженных сил в связи с обстановкой вокруг страны, заявил в четверг министр обороны республики Виктор Хренин. "Исходя из условий обстановки, которая на сегодняшний день складывается вокруг нашей страны, того вооруженного конфликта, который происходит, требований нашего главнокомандующего — президента Республики Беларусь, мы в значительной степени пересмотрели и перестроили систему подготовки вооруженных сил", — приводит пресс-служба минобороны слова Хренина в Telegram-канале. По словам министра, такие масштабные проверки боевой готовности проводятся уже третий год. В этот раз, сообщил он, в соответствии с планом, который был подготовлен в генштабе, проверяют воинские части, которые формировались в 72-м Объединенном учебном центре, для чего из запаса были призваны около пяти тысяч военнообязанных. "Цель данной проверки — на практике увидеть реализацию спланированных мероприятий, проверить технику, которая стояла на хранении, восстановить навыки военнообязанных и повысить уровень подготовки наших кадровых офицеров", - подчеркнул министр. Хренин сообщил что одна из воинских частей подходит к завершающему этапу слаживания: совершила марш и вышла на полигон, а уже на следующей неделе личный состав будет готов к выполнению задач. Командующий войсками Западного оперативного командования принял эту воинскую часть и на данный момент ей руководит. "С нашей стороны после этой проверки главное — сделать выводы. Увидеть проблемы, вскрыть их. А в дальнейшем провести работу над ошибками, чтобы быть уверенными, что наши военнослужащие в случае необходимости выполнят поставленные задачи", - сказал Хренин.
https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984776757.html
https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965374107.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993969850_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_640a546b2f0d737277ba7dd20902fbd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Виктор Хренин
В Белоруссии рассказали про перестройку подготовки ВС на фоне внешних угроз

Хренин: Белоруссия перестроила систему подготовки ВС в связи с обстановкой

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Белорусские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Белоруссия перестроила систему подготовки вооруженных сил в связи с обстановкой вокруг страны, заявил в четверг министр обороны республики Виктор Хренин.
"Исходя из условий обстановки, которая на сегодняшний день складывается вокруг нашей страны, того вооруженного конфликта, который происходит, требований нашего главнокомандующего — президента Республики Беларусь, мы в значительной степени пересмотрели и перестроили систему подготовки вооруженных сил", — приводит пресс-служба минобороны слова Хренина в Telegram-канале.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в республику
20 ноября 2024, 11:30
По словам министра, такие масштабные проверки боевой готовности проводятся уже третий год. В этот раз, сообщил он, в соответствии с планом, который был подготовлен в генштабе, проверяют воинские части, которые формировались в 72-м Объединенном учебном центре, для чего из запаса были призваны около пяти тысяч военнообязанных.
"Цель данной проверки — на практике увидеть реализацию спланированных мероприятий, проверить технику, которая стояла на хранении, восстановить навыки военнообязанных и повысить уровень подготовки наших кадровых офицеров", - подчеркнул министр.
Хренин сообщил что одна из воинских частей подходит к завершающему этапу слаживания: совершила марш и вышла на полигон, а уже на следующей неделе личный состав будет готов к выполнению задач. Командующий войсками Западного оперативного командования принял эту воинскую часть и на данный момент ей руководит.
"С нашей стороны после этой проверки главное — сделать выводы. Увидеть проблемы, вскрыть их. А в дальнейшем провести работу над ошибками, чтобы быть уверенными, что наши военнослужащие в случае необходимости выполнят поставленные задачи", - сказал Хренин.
Дивизион РСЗО Полонез выполняет задачи по прикрытию участков государственной границы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной
10 августа 2024, 13:44
 
В миреБелоруссияВиктор Хренин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала