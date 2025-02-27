https://ria.ru/20250227/belorussija-2001934399.html

В Белоруссии рассказали про перестройку подготовки ВС на фоне внешних угроз

В Белоруссии рассказали про перестройку подготовки ВС на фоне внешних угроз - РИА Новости, 27.02.2025

В Белоруссии рассказали про перестройку подготовки ВС на фоне внешних угроз

Белоруссия перестроила систему подготовки вооруженных сил в связи с обстановкой вокруг страны, заявил в четверг министр обороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:43:00+03:00

2025-02-27T13:43:00+03:00

2025-02-27T13:43:00+03:00

в мире

белоруссия

виктор хренин

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Белоруссия перестроила систему подготовки вооруженных сил в связи с обстановкой вокруг страны, заявил в четверг министр обороны республики Виктор Хренин. "Исходя из условий обстановки, которая на сегодняшний день складывается вокруг нашей страны, того вооруженного конфликта, который происходит, требований нашего главнокомандующего — президента Республики Беларусь, мы в значительной степени пересмотрели и перестроили систему подготовки вооруженных сил", — приводит пресс-служба минобороны слова Хренина в Telegram-канале. По словам министра, такие масштабные проверки боевой готовности проводятся уже третий год. В этот раз, сообщил он, в соответствии с планом, который был подготовлен в генштабе, проверяют воинские части, которые формировались в 72-м Объединенном учебном центре, для чего из запаса были призваны около пяти тысяч военнообязанных. "Цель данной проверки — на практике увидеть реализацию спланированных мероприятий, проверить технику, которая стояла на хранении, восстановить навыки военнообязанных и повысить уровень подготовки наших кадровых офицеров", - подчеркнул министр. Хренин сообщил что одна из воинских частей подходит к завершающему этапу слаживания: совершила марш и вышла на полигон, а уже на следующей неделе личный состав будет готов к выполнению задач. Командующий войсками Западного оперативного командования принял эту воинскую часть и на данный момент ей руководит. "С нашей стороны после этой проверки главное — сделать выводы. Увидеть проблемы, вскрыть их. А в дальнейшем провести работу над ошибками, чтобы быть уверенными, что наши военнослужащие в случае необходимости выполнят поставленные задачи", - сказал Хренин.

https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984776757.html

https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965374107.html

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в мире, белоруссия, виктор хренин