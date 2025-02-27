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Вулин рассказал о зависимости протестов в Сербии от антироссийских санкций
Вулин рассказал о зависимости протестов в Сербии от антироссийских санкций - РИА Новости, 27.02.2025
Вулин рассказал о зависимости протестов в Сербии от антироссийских санкций
Если бы Белград ввел санкции против Москвы, то таких громких протестов в Сербии не было бы и западные силы не пытались бы устроить цветную революцию в стране,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:22:00+03:00
2025-02-27T13:22:00+03:00
2025-02-27T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Если бы Белград ввел санкции против Москвы, то таких громких протестов в Сербии не было бы и западные силы не пытались бы устроить цветную революцию в стране, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Если бы сербское руководство признало Косово, покинуло бы Республику Сербскую… и, что самое важное, ввело бы санкции против России, то таких революционных протестов не было бы", - сказал Вулин на лекции в РГГУ. По его словам, в стране сейчас наблюдается попытка цветной революции. Вулин подчеркнул, что участники протестов уже стали забывать о том, с чего вообще начались манифестации - с трагической гибели 15 человек - и все чаще на протестных акциях звучат политические лозунги о смене власти. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
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в мире, сербия, белград (город), москва, александр вулин, российский государственный гуманитарный университет
В мире, Сербия, Белград (город), Москва, Александр Вулин, Российский государственный гуманитарный университет
Вулин рассказал о зависимости протестов в Сербии от антироссийских санкций
Вице-премьер Сербии Вулин: если бы Белград ввел санкции, протестов не было бы