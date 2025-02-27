https://ria.ru/20250227/begemot-2001947834.html
В Крыму чучело Зимы на Масленицу отдадут на съедение бегемоту
В Крыму чучело Зимы на Масленицу отдадут на съедение бегемоту - РИА Новости, 27.02.2025
В Крыму чучело Зимы на Масленицу отдадут на съедение бегемоту
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму чучело Зимы на Масленицу решено не сжигать, а отдать на съедение бегемоту, сообщил РИА Новости директора парка РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:29:00+03:00
2025-02-27T14:29:00+03:00
2025-02-27T14:29:00+03:00
хорошие новости
общество
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001947022_0:165:720:570_1920x0_80_0_0_0e50332719434995434e02ee40fdf7c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму чучело Зимы на Масленицу решено не сжигать, а отдать на съедение бегемоту, сообщил РИА Новости директора парка Виктор Жиленко. "Есть традиция уничтожать чучело Зимы на Масленицу, которое состоит из сена. Но мы решили это мероприятие провести с пользой для всех: детям - радость, бегемоту - сладость. Поэтому в качестве альтернативы чучело Зимы мы отдадим на съедение бегемоту Фриде", - сказал собеседник агентства. По его словам, народные гуляния с костюмированными представлениями в парке миниатюр по случаю проводов зимы и празднования Масленицы пройдут 1 и 2 марта. "На праздники мы пригласили в парк детей из многодетных семей, для них вход в парк будет бесплатным", - отметил Жиленко.
https://ria.ru/20240809/krym-1965230849.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001947022_0:137:720:677_1920x0_80_0_0_236ce53328d507b60442bb95081544f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы
В Крыму чучело Зимы на Масленицу отдадут на съедение бегемоту
В Крыму чучело Зимы на Масленицу отдадут на съедение бегемоту Фриде
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму чучело Зимы на Масленицу решено не сжигать, а отдать на съедение бегемоту, сообщил РИА Новости директора парка Виктор Жиленко.
"Есть традиция уничтожать чучело Зимы на Масленицу, которое состоит из сена. Но мы решили это мероприятие провести с пользой для всех: детям - радость, бегемоту - сладость. Поэтому в качестве альтернативы чучело Зимы мы отдадим на съедение бегемоту Фриде", - сказал собеседник агентства.
По его словам, народные гуляния с костюмированными представлениями в парке миниатюр по случаю проводов зимы и празднования Масленицы пройдут 1 и 2 марта.
"На праздники мы пригласили в парк детей из многодетных семей, для них вход в парк будет бесплатным", - отметил Жиленко.