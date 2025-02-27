https://ria.ru/20250227/begemot-2001947834.html

В Крыму чучело Зимы на Масленицу отдадут на съедение бегемоту

В Крыму чучело Зимы на Масленицу отдадут на съедение бегемоту - РИА Новости, 27.02.2025

В Крыму чучело Зимы на Масленицу отдадут на съедение бегемоту

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму чучело Зимы на Масленицу решено не сжигать, а отдать на съедение бегемоту, сообщил РИА Новости директора парка РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:29:00+03:00

2025-02-27T14:29:00+03:00

2025-02-27T14:29:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму чучело Зимы на Масленицу решено не сжигать, а отдать на съедение бегемоту, сообщил РИА Новости директора парка Виктор Жиленко. "Есть традиция уничтожать чучело Зимы на Масленицу, которое состоит из сена. Но мы решили это мероприятие провести с пользой для всех: детям - радость, бегемоту - сладость. Поэтому в качестве альтернативы чучело Зимы мы отдадим на съедение бегемоту Фриде", - сказал собеседник агентства. По его словам, народные гуляния с костюмированными представлениями в парке миниатюр по случаю проводов зимы и празднования Масленицы пройдут 1 и 2 марта. "На праздники мы пригласили в парк детей из многодетных семей, для них вход в парк будет бесплатным", - отметил Жиленко.

https://ria.ru/20240809/krym-1965230849.html

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