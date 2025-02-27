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Багреева: оборот онлайн-торговли вырос на 27 процентов в Москве в 2024 году - РИА Новости, 27.02.2025
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09:00 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/bagreeva-2001782692.html
Багреева: оборот онлайн-торговли вырос на 27 процентов в Москве в 2024 году
Багреева: оборот онлайн-торговли вырос на 27 процентов в Москве в 2024 году - РИА Новости, 27.02.2025
Багреева: оборот онлайн-торговли вырос на 27 процентов в Москве в 2024 году
Объем онлайн-продаж на территории столицы в прошлом году составил 1,5 триллиона рублей, данный показатель на 27% в сопоставимых ценах выше уровня 2023 года,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:00:00+03:00
2025-02-27T09:00:00+03:00
экономика
москва
мария багреева
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Объем онлайн-продаж на территории столицы в прошлом году составил 1,5 триллиона рублей, данный показатель на 27% в сопоставимых ценах выше уровня 2023 года, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Интернет-торговля пользуется популярностью у москвичей. Потребительский спрос стимулирует онлайн-площадки развивать инфраструктуру, расширять сервисы доставки и ассортимент товаров. За пять лет оборот онлайн-торговли в Москве вырос в два раза. В 2024 году он достиг рекордных 1,5 триллиона рублей, увеличившись на 27% по сравнению с показателем 2023 года", - цитирует пресс-служба департамента Багрееву.Глава ведомства подчеркнула, что самыми успешными месяцами для торговли, как и прежде, в прошлом году стали октябрь, ноябрь и декабрь. В этот период на онлайн-площадках запустили распродажу в честь "Черной пятницы", также были разработаны и другие акции в преддверии Нового года.При этом, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, практически 27% в сфере онлайн-торговли – это продовольственные товары. В прошлом году доля этого сегмента выросла почти на шесть процентных пунктов, а оборот - на 61%, составив 399 миллиардов рублей.Еще в топ-3 по объему продаж в Сети вошли мебель и товары для дома, составив практически 15% рынка или 218,3 миллиарда рублей. Еще в числе лидеров одежда и обувь (14% или 204,9 миллиарда рублей). Обороты в данных сферах за 12 месяцев увеличились на 16 и 25%, соответственно.В прошлом году в лидеры онлайн-торговли вошла сфера интернет-аптек. Данные точки смогли увеличить выручку в два раза – до 20,5 миллиарда рублей, а их доля на рынке возросла до 1,4%. При этом многие покупатели все еще предпочитают приобретать лекарства в оффлайн-аптеках. Между тем, широкий ассортимент различных медикаментов, витаминов и других товаров способствует росту спроса в онлайн-аптеках.В пресс-службе добавили, что также высокие показатели роста зафиксированы у интернет-магазинов цветов и подарков. На долю этого сегмента приходится свыше одного процента совокупного оборота интернет-торговли. При этом рост выручки у них составил 73%, до 16,5 миллиарда рублей. На третьем месте – магазины автозапчастей. Рост доли этой сферы составил до 6%, а оборотов – 69%, до 93 миллиардов рублей. Главной причиной роста стало развитие специализированных маркетплейсов, которые предлагают более широкий ассортимент и более низкую стоимость товаров, чем в офлайн-магазинах, а еще удобные сервисы по поиску и подбору деталей.
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экономика, москва, мария багреева
Экономика, Москва, Мария Багреева
Багреева: оборот онлайн-торговли вырос на 27 процентов в Москве в 2024 году

Мария Багреева: объем онлайн-продаж в Москве в 2024 году вырос на 27%

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Объем онлайн-продаж на территории столицы в прошлом году составил 1,5 триллиона рублей, данный показатель на 27% в сопоставимых ценах выше уровня 2023 года, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Интернет-торговля пользуется популярностью у москвичей. Потребительский спрос стимулирует онлайн-площадки развивать инфраструктуру, расширять сервисы доставки и ассортимент товаров. За пять лет оборот онлайн-торговли в Москве вырос в два раза. В 2024 году он достиг рекордных 1,5 триллиона рублей, увеличившись на 27% по сравнению с показателем 2023 года", - цитирует пресс-служба департамента Багрееву.
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Глава ведомства подчеркнула, что самыми успешными месяцами для торговли, как и прежде, в прошлом году стали октябрь, ноябрь и декабрь. В этот период на онлайн-площадках запустили распродажу в честь "Черной пятницы", также были разработаны и другие акции в преддверии Нового года.
При этом, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, практически 27% в сфере онлайн-торговли – это продовольственные товары. В прошлом году доля этого сегмента выросла почти на шесть процентных пунктов, а оборот - на 61%, составив 399 миллиардов рублей.
Еще в топ-3 по объему продаж в Сети вошли мебель и товары для дома, составив практически 15% рынка или 218,3 миллиарда рублей. Еще в числе лидеров одежда и обувь (14% или 204,9 миллиарда рублей). Обороты в данных сферах за 12 месяцев увеличились на 16 и 25%, соответственно.
В прошлом году в лидеры онлайн-торговли вошла сфера интернет-аптек. Данные точки смогли увеличить выручку в два раза – до 20,5 миллиарда рублей, а их доля на рынке возросла до 1,4%. При этом многие покупатели все еще предпочитают приобретать лекарства в оффлайн-аптеках. Между тем, широкий ассортимент различных медикаментов, витаминов и других товаров способствует росту спроса в онлайн-аптеках.
В пресс-службе добавили, что также высокие показатели роста зафиксированы у интернет-магазинов цветов и подарков. На долю этого сегмента приходится свыше одного процента совокупного оборота интернет-торговли. При этом рост выручки у них составил 73%, до 16,5 миллиарда рублей. На третьем месте – магазины автозапчастей. Рост доли этой сферы составил до 6%, а оборотов – 69%, до 93 миллиардов рублей. Главной причиной роста стало развитие специализированных маркетплейсов, которые предлагают более широкий ассортимент и более низкую стоимость товаров, чем в офлайн-магазинах, а еще удобные сервисы по поиску и подбору деталей.
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