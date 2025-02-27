Минпромторг намерен адаптировать меры поддержки автопрома
Алиханов: Минпромторг по необходимости адаптирует меры поддержки автопрома в РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобили ГАЗель в цехе сборки на автомобильном заводе ГАЗ
Автомобили ГАЗель в цехе сборки на автомобильном заводе ГАЗ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ при необходимости будет адаптировать меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов, сказал глава министерства Антон Алиханов.
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"Мы видим риски, связанные с макроэкономическими факторами, прежде всего с высокими ставками автокредитования. При необходимости будем адаптировать наши меры поддержки. И продолжим работать над более точечной поддержкой спроса, что необходимо в том числе для развития подотрасли автокомпонентов", - сказал Алиханов в ходе координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов" в Казани.
Он также напомнил о тех мерах, которые Минпромторг уже реализует в целях создания и производства отечественных комплектующих.
"Донастроили требования 719-го постановления (о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ - ред.), выделили средства на НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) и обратный инжиниринг, предоставили займы ФРП (Фонда развития промышленности - ред.)", - уточнил Алиханов.