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Минпромторг намерен адаптировать меры поддержки автопрома - РИА Новости, 27.02.2025
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16:52 27.02.2025 (обновлено: 17:10 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/avtoprom-2001997799.html
Минпромторг намерен адаптировать меры поддержки автопрома
Минпромторг намерен адаптировать меры поддержки автопрома - РИА Новости, 27.02.2025
Минпромторг намерен адаптировать меры поддержки автопрома
Минпромторг РФ при необходимости будет адаптировать меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:52:00+03:00
2025-02-27T17:10:00+03:00
экономика
россия
казань
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
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КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ при необходимости будет адаптировать меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов, сказал глава министерства Антон Алиханов. "Мы видим риски, связанные с макроэкономическими факторами, прежде всего с высокими ставками автокредитования. При необходимости будем адаптировать наши меры поддержки. И продолжим работать над более точечной поддержкой спроса, что необходимо в том числе для развития подотрасли автокомпонентов", - сказал Алиханов в ходе координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов" в Казани. Он также напомнил о тех мерах, которые Минпромторг уже реализует в целях создания и производства отечественных комплектующих. "Донастроили требования 719-го постановления (о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ - ред.), выделили средства на НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) и обратный инжиниринг, предоставили займы ФРП (Фонда развития промышленности - ред.)", - уточнил Алиханов.
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экономика, россия, казань, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Экономика, Россия, Казань, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
Минпромторг намерен адаптировать меры поддержки автопрома

Алиханов: Минпромторг по необходимости адаптирует меры поддержки автопрома в РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобили ГАЗель в цехе сборки на автомобильном заводе ГАЗ
Автомобили ГАЗель в цехе сборки на автомобильном заводе ГАЗ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобили ГАЗель в цехе сборки на автомобильном заводе ГАЗ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ при необходимости будет адаптировать меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов, сказал глава министерства Антон Алиханов.
«
"Мы видим риски, связанные с макроэкономическими факторами, прежде всего с высокими ставками автокредитования. При необходимости будем адаптировать наши меры поддержки. И продолжим работать над более точечной поддержкой спроса, что необходимо в том числе для развития подотрасли автокомпонентов", - сказал Алиханов в ходе координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов" в Казани.
Он также напомнил о тех мерах, которые Минпромторг уже реализует в целях создания и производства отечественных комплектующих.
"Донастроили требования 719-го постановления (о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ - ред.), выделили средства на НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) и обратный инжиниринг, предоставили займы ФРП (Фонда развития промышленности - ред.)", - уточнил Алиханов.
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ЭкономикаРоссияКазаньАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Авто
 
 
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