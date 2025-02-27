https://ria.ru/20250227/avtoprom-2001997799.html

Минпромторг намерен адаптировать меры поддержки автопрома

Минпромторг намерен адаптировать меры поддержки автопрома - РИА Новости, 27.02.2025

Минпромторг намерен адаптировать меры поддержки автопрома

Минпромторг РФ при необходимости будет адаптировать меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:52:00+03:00

2025-02-27T16:52:00+03:00

2025-02-27T17:10:00+03:00

экономика

россия

казань

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

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КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ при необходимости будет адаптировать меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов, сказал глава министерства Антон Алиханов. "Мы видим риски, связанные с макроэкономическими факторами, прежде всего с высокими ставками автокредитования. При необходимости будем адаптировать наши меры поддержки. И продолжим работать над более точечной поддержкой спроса, что необходимо в том числе для развития подотрасли автокомпонентов", - сказал Алиханов в ходе координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов" в Казани. Он также напомнил о тех мерах, которые Минпромторг уже реализует в целях создания и производства отечественных комплектующих. "Донастроили требования 719-го постановления (о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ - ред.), выделили средства на НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) и обратный инжиниринг, предоставили займы ФРП (Фонда развития промышленности - ред.)", - уточнил Алиханов.

https://ria.ru/20250220/avtoprom-2000566822.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, казань, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто