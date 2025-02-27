https://ria.ru/20250227/atom-2001856300.html

Гуськов рассказал, как приняли сериал "Атом" специалисты атомной отрасли

Гуськов рассказал, как приняли сериал "Атом" специалисты атомной отрасли - РИА Новости, 27.02.2025

Гуськов рассказал, как приняли сериал "Атом" специалисты атомной отрасли

Генеральный продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале "Атом" Алексей Гуськов рассказал РИА Новости, что на премьере в атомграде Саров он был готов РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:45:00+03:00

2025-02-27T07:45:00+03:00

2025-02-27T07:45:00+03:00

культура

саров

ссср

россия

алексей гуськов

игорь курчатов

анна чиповская

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генеральный продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале "Атом" Алексей Гуськов рассказал РИА Новости, что на премьере в атомграде Саров он был готов к критике, но зрители приняли первые показанные серии овациями. Премьерный показ многосерийной исторической драмы "Атом" о создании ядерного щита в СССР состоялся во вторник в нижегородском Сарове – городе, где была создана советская атомная бомба. Первыми зрителями стали ветераны атомной отрасли, сотрудники Российского федерального ядерного центра и студенты. "Атомщики - люди, привыкшие к огромной ответственности, они не могут позволить себе права на ошибку, такая у них работа. Но с такой же требовательностью они относятся и к другим. Я ездил по "атомным" городам и знаю уровень, на котором там ведется разговор. На премьере в Сарове я был готов к критике. Но когда после окончания фильма зал поднялся и раздались аплодисменты, у нас с плеч упала гора, не меньше", - поделился Гуськов. Премьера в Сарове была очень важной и волнительной, одной из тех, которые запомнятся на всю жизнь, признался артист. Проект представили также исполнитель роли академика Игоря Курчатова Юрий Чурсин, актеры Илья Малаков и Анастасия Шукевич, сыгравшие молодых физиков. В Сарове зрители увидели две первые серии фильма, показ прошел при поддержке "Территории культуры Росатома". ⁠Выход сериала в год 80-летия атомной промышленности Гуськов назвал абсолютным совпадением и подчеркнул, что "никакого заказа к дате ни от какой из структур не было". Кроме того, Россия - мировой лидер в области атомной энергетики, и чтобы гордиться своей профессией, у российских атомщиков нет никакой необходимости в сериале. "Но, если уже наш сериал выходит в 2025 году, когда мы празднуем 80-летие Великой Победы, а затем 80-летие атомной промышленности, для нас, авторов, это вдвойне ответственно и приятно", - отметил Гуськов. Четыре серии проекта "Атом" выходят в четверг на медиаплатформе "Смотрим". Телепремьера пройдет в эфире телеканала "Россия". Проект создан кинокомпанией "Перевал" при поддержке АНО "ИРИ" и фонда "Атом". Режиссером выступил Нурбек Эген. Роли в сериале также исполнили Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Гурам Баблишвили, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталья Батрак.

https://ria.ru/20250227/atom-2001854937.html

https://ria.ru/20250226/peterburg-2001827903.html

саров

ссср

россия

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саров, ссср, россия, алексей гуськов, игорь курчатов, анна чиповская, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"