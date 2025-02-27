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Гуськов рассказал, как приняли сериал "Атом" специалисты атомной отрасли - РИА Новости, 27.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:45 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/atom-2001856300.html
Гуськов рассказал, как приняли сериал "Атом" специалисты атомной отрасли
Гуськов рассказал, как приняли сериал "Атом" специалисты атомной отрасли - РИА Новости, 27.02.2025
Гуськов рассказал, как приняли сериал "Атом" специалисты атомной отрасли
Генеральный продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале "Атом" Алексей Гуськов рассказал РИА Новости, что на премьере в атомграде Саров он был готов РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:45:00+03:00
2025-02-27T07:45:00+03:00
культура
саров
ссср
россия
алексей гуськов
игорь курчатов
анна чиповская
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генеральный продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале "Атом" Алексей Гуськов рассказал РИА Новости, что на премьере в атомграде Саров он был готов к критике, но зрители приняли первые показанные серии овациями. Премьерный показ многосерийной исторической драмы "Атом" о создании ядерного щита в СССР состоялся во вторник в нижегородском Сарове – городе, где была создана советская атомная бомба. Первыми зрителями стали ветераны атомной отрасли, сотрудники Российского федерального ядерного центра и студенты. "Атомщики - люди, привыкшие к огромной ответственности, они не могут позволить себе права на ошибку, такая у них работа. Но с такой же требовательностью они относятся и к другим. Я ездил по "атомным" городам и знаю уровень, на котором там ведется разговор. На премьере в Сарове я был готов к критике. Но когда после окончания фильма зал поднялся и раздались аплодисменты, у нас с плеч упала гора, не меньше", - поделился Гуськов. Премьера в Сарове была очень важной и волнительной, одной из тех, которые запомнятся на всю жизнь, признался артист. Проект представили также исполнитель роли академика Игоря Курчатова Юрий Чурсин, актеры Илья Малаков и Анастасия Шукевич, сыгравшие молодых физиков. В Сарове зрители увидели две первые серии фильма, показ прошел при поддержке "Территории культуры Росатома". ⁠Выход сериала в год 80-летия атомной промышленности Гуськов назвал абсолютным совпадением и подчеркнул, что "никакого заказа к дате ни от какой из структур не было". Кроме того, Россия - мировой лидер в области атомной энергетики, и чтобы гордиться своей профессией, у российских атомщиков нет никакой необходимости в сериале. "Но, если уже наш сериал выходит в 2025 году, когда мы празднуем 80-летие Великой Победы, а затем 80-летие атомной промышленности, для нас, авторов, это вдвойне ответственно и приятно", - отметил Гуськов. Четыре серии проекта "Атом" выходят в четверг на медиаплатформе "Смотрим". Телепремьера пройдет в эфире телеканала "Россия". Проект создан кинокомпанией "Перевал" при поддержке АНО "ИРИ" и фонда "Атом". Режиссером выступил Нурбек Эген. Роли в сериале также исполнили Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Гурам Баблишвили, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталья Батрак.
https://ria.ru/20250227/atom-2001854937.html
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саров, ссср, россия, алексей гуськов, игорь курчатов, анна чиповская, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Культура, Саров, СССР, Россия, Алексей Гуськов, Игорь Курчатов, Анна Чиповская, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гуськов рассказал, как приняли сериал "Атом" специалисты атомной отрасли

Гуськов: первые показанные серии "Атома" приняли овациями

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из сериала "Атом". Юрий Чурсин, Алексей Гуськов, Илья Малаков
Кадр из сериала Атом. Юрий Чурсин, Алексей Гуськов, Илья Малаков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Кадр из сериала "Атом". Юрий Чурсин, Алексей Гуськов, Илья Малаков . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генеральный продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале "Атом" Алексей Гуськов рассказал РИА Новости, что на премьере в атомграде Саров он был готов к критике, но зрители приняли первые показанные серии овациями.
Премьерный показ многосерийной исторической драмы "Атом" о создании ядерного щита в СССР состоялся во вторник в нижегородском Сарове – городе, где была создана советская атомная бомба. Первыми зрителями стали ветераны атомной отрасли, сотрудники Российского федерального ядерного центра и студенты.
Кадр из сериала Атом. Алексей Гуськов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Атом" не задумывался как ответ "Оппенгеймеру", заявил Гуськов
07:19
"Атомщики - люди, привыкшие к огромной ответственности, они не могут позволить себе права на ошибку, такая у них работа. Но с такой же требовательностью они относятся и к другим. Я ездил по "атомным" городам и знаю уровень, на котором там ведется разговор. На премьере в Сарове я был готов к критике. Но когда после окончания фильма зал поднялся и раздались аплодисменты, у нас с плеч упала гора, не меньше", - поделился Гуськов.
Премьера в Сарове была очень важной и волнительной, одной из тех, которые запомнятся на всю жизнь, признался артист. Проект представили также исполнитель роли академика Игоря Курчатова Юрий Чурсин, актеры Илья Малаков и Анастасия Шукевич, сыгравшие молодых физиков. В Сарове зрители увидели две первые серии фильма, показ прошел при поддержке "Территории культуры Росатома".
⁠Выход сериала в год 80-летия атомной промышленности Гуськов назвал абсолютным совпадением и подчеркнул, что "никакого заказа к дате ни от какой из структур не было". Кроме того, Россия - мировой лидер в области атомной энергетики, и чтобы гордиться своей профессией, у российских атомщиков нет никакой необходимости в сериале.
"Но, если уже наш сериал выходит в 2025 году, когда мы празднуем 80-летие Великой Победы, а затем 80-летие атомной промышленности, для нас, авторов, это вдвойне ответственно и приятно", - отметил Гуськов.
Четыре серии проекта "Атом" выходят в четверг на медиаплатформе "Смотрим". Телепремьера пройдет в эфире телеканала "Россия". Проект создан кинокомпанией "Перевал" при поддержке АНО "ИРИ" и фонда "Атом". Режиссером выступил Нурбек Эген. Роли в сериале также исполнили Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Гурам Баблишвили, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталья Батрак.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) в роли князя Владимира в сцене из этно-оперы Князь Владимир Игоря Матвиенко на сцене Ледового дворца в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Петербурге прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир"
Вчера, 22:34
 
КультураСаровСССРРоссияАлексей ГуськовИгорь КурчатовАнна ЧиповскаяГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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