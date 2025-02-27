https://ria.ru/20250227/atom-2001854937.html

"Атом" не задумывался как ответ "Оппенгеймеру", заявил Гуськов

"Атом" не задумывался как ответ "Оппенгеймеру", заявил Гуськов - РИА Новости, 27.02.2025

"Атом" не задумывался как ответ "Оппенгеймеру", заявил Гуськов

Сериал "Атом" не задумывался как ответ фильму "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, его создатели стремились передать историю атомного проекта и самоотверженной... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:19:00+03:00

2025-02-27T07:19:00+03:00

2025-02-27T07:19:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сериал "Атом" не задумывался как ответ фильму "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, его создатели стремились передать историю атомного проекта и самоотверженной работы тысячи людей, создававших ядерный щит в СССР, заявил РИА Новости генеральный продюсер и исполнитель одной из главных ролей Алексей Гуськов. Многосерийная историческая драма "Атом" о создании ядерного щита в СССР выходит на медиаплатформе "Смотрим" 27 февраля. Телепремьера пройдет в эфире телеканала "Россия". "Наш сериал иногда называют в прессе ответом фильму "Оппенгеймер", но это не так. Мы совершенно не собирались никому отвечать и в момент написания заявки даже ничего не знали о фильме Нолана. И в первую очередь, и это главное - нам хотелось рассказать историю Атомного (Уранового - так он именовался в 1942 году) проекта, а не делать "байопик", - рассказал Гуськов. Он отметил, что заявка сериала с подробным перечислением используемого исторического материала и основными героями была написана в конце 2020 года. При этом о планах Нолана снять фильм об американском физике-ядерщике Роберте Оппенгеймере стало известно только в 2021 году. По словам Гуськова, идея "Атома" заключалась в том, чтобы рассказать, как тысячи людей сплотились для защиты своей страны и обеспечили ей ядерный щит. Объединившись, они сделали атомную бомбу всего за четыре года. Актер также отметил, что успех атомного проекта не является успехом одного человека, даже, если речь о самом Игоре Курчатове, это заслуга огромного числа людей и результат их самоотверженной работы. Гуськов в "Атоме" сыграл Всеволода Замятина, которому в разгар Великой Отечественной войны было поручено собрать команду ученых, чтобы спроектировать первую советскую атомную бомбу. Его прототипом стал курировавший атомный проект Авраамий Завенягин, который возглавлял сначала Магнитогорский металлургический комбинат, а затем строил Норильский горно-металлургический комбинат. Рассказывая о своей подготовке к роли, Гуськов поделился, что изучал биографию и воспоминания Завенягина, а его дневниковые записи произвели на актера огромное впечатление. "Я был очень удивлен, узнав о дружбе Завенягина с Игорем Курчатовым, тем, какое доверие было между этими двумя людьми. Одна из последних фотографий Завенягина сделана Курчатовым, а еще есть замечательный портрет улыбающегося Курчатова, и эта фотография сделана Завенягиным", - отметил он. Для артиста было важно узнать не только о работе Завенягина над атомной бомбой, но и о нём, как о человеке. Оказалось, тот больше всего на свете любил разводить фруктовые сады, заботился о том, чтобы люди на предприятиях не только работали, но и жили в человеческих условиях, любил фотографировать и читать. Гуськов подчеркнул, что в процессе подготовки маршал атомной индустрии Завенягин, похороненный в Кремлевской стене, стал для него "живым человеком". ⁠В атомном проекте принимали участие тысячи людей и перечислить всех в фильме было просто невозможно: создателям пришлось делать собирательных героев, чтобы каждый из них объединил в себе нескольких человек. При этом задачи полностью спрятать реальные прототипы героев не было, добавил Гуськов. Так, например, в ученом-радиохимике, получившем первый слиток металлического урана, несложно узнать советскую "Мадам Кюри" - Зинаиду Васильевну Ершову. Кроме того, артист отметил, успех атомного проекта стал результатом совместной работы ученых, разведки и советского руководства, обеспечившего курчатовскую Лабораторию №2 необходимыми средствами. "Атомную бомбу невозможно было создать на письменном столе, без урана, без реактора, без промышленной базы. Поэтому противостояние героев - это драматургия, а рассказ о том, как это происходило на самом деле – это верность исторической правде", - заключил Гуськов. Проект создан кинокомпанией "Перевал" при поддержке АНО "ИРИ" и фонда "Атом". Режиссером выступил Нурбек Эген. Роли в картине также исполнили Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Гурам Баблишвили, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталья Батрак.

https://ria.ru/20250226/mihalkov-2001782541.html

https://ria.ru/20250226/krasnyy-shelk-2000906218.html

https://ria.ru/20250226/khabenskiy-2001614257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, алексей гуськов, кристофер нолан, игорь курчатов