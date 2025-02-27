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Ереван одобрил ратификацию соглашения о Российско-армянском университете - РИА Новости, 27.02.2025
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10:43 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/armeniya-2001890193.html
Ереван одобрил ратификацию соглашения о Российско-армянском университете
Ереван одобрил ратификацию соглашения о Российско-армянском университете - РИА Новости, 27.02.2025
Ереван одобрил ратификацию соглашения о Российско-армянском университете
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило ратификацию межправительственного соглашения с РФ о деятельности на территории республики... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:43:00+03:00
2025-02-27T10:43:00+03:00
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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило ратификацию межправительственного соглашения с РФ о деятельности на территории республики Российско-армянского университета. "Одобрить ратификацию подписанного 20 декабря 2024 года соглашения между правительством РФ и правительством Республики Армения об условиях деятельности Российско-Армянского университета (РАУ). Направить документ в конституционный суд для установления соответствия его пунктов конституции Армении и, в случае положительного заключения, передать его в Национальное собрание (армянский парламент - ред.) на ратификацию", - говорится в постановлении, проект которого представила глава минобразования Армении Жанна Андреасян. Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил журналистам, что вуз работал в соответствии с соглашением 1997 года, но за это время изменились законодательство и условия, поэтому было важно прописать в новом соглашении все детали, которые касаются управления университетом и реализации образовательных программ. По данным Минобрнауки РФ, Российско-Армянский университет, созданный в 1997 году, является одним из главных совместных проектов двух стран в области гуманитарного сотрудничества. Преподавание в вузе ведется на двух языках. На сегодняшний день в университете обучаются более 5,2 тысячи студентов. Университет представляет возможность освоить в том числе российские образовательные программы. Окончившие их студенты получают два диплома. Необходимость подписания соглашения появилась, потому что прежний документ, подписанный в 1997 году, уже не соответствует законодательству двух стран-учредителей. Новое соглашение призвано обновить принципы финансирования университета и формирования его руководства, это позволит придать РАУ новый толчок к развитию, добавили в Минобрнауки.
https://ria.ru/20250115/armenija-1993891265.html
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россия, армения, в мире
Россия, Армения, В мире
Ереван одобрил ратификацию соглашения о Российско-армянском университете

Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения с РФ о деятельности РАУ

© Depositphotos.com / Saiko3pЗдание правительства Республики Армения
Здание правительства Республики Армения - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Depositphotos.com / Saiko3p
Здание правительства Республики Армения. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило ратификацию межправительственного соглашения с РФ о деятельности на территории республики Российско-армянского университета.
"Одобрить ратификацию подписанного 20 декабря 2024 года соглашения между правительством РФ и правительством Республики Армения об условиях деятельности Российско-Армянского университета (РАУ). Направить документ в конституционный суд для установления соответствия его пунктов конституции Армении и, в случае положительного заключения, передать его в Национальное собрание (армянский парламент - ред.) на ратификацию", - говорится в постановлении, проект которого представила глава минобразования Армении Жанна Андреасян.
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Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил журналистам, что вуз работал в соответствии с соглашением 1997 года, но за это время изменились законодательство и условия, поэтому было важно прописать в новом соглашении все детали, которые касаются управления университетом и реализации образовательных программ.
По данным Минобрнауки РФ, Российско-Армянский университет, созданный в 1997 году, является одним из главных совместных проектов двух стран в области гуманитарного сотрудничества. Преподавание в вузе ведется на двух языках. На сегодняшний день в университете обучаются более 5,2 тысячи студентов. Университет представляет возможность освоить в том числе российские образовательные программы. Окончившие их студенты получают два диплома.
Необходимость подписания соглашения появилась, потому что прежний документ, подписанный в 1997 году, уже не соответствует законодательству двух стран-учредителей. Новое соглашение призвано обновить принципы финансирования университета и формирования его руководства, это позволит придать РАУ новый толчок к развитию, добавили в Минобрнауки.
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