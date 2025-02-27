https://ria.ru/20250227/argentina-2001839680.html

Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота

Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота - РИА Новости, 27.02.2025

Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота

Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота, следует из постановления, опубликованного на портале нормативных актов. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T01:24:00+03:00

2025-02-27T01:24:00+03:00

2025-02-27T01:24:00+03:00

аргентина

южная америка

уругвай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/40786/67/407866791_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_5a74b9a9d02eb28d049e8cd232209de4.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота, следует из постановления, опубликованного на портале нормативных актов. "Отзывается указ 322 от 25 июня 1973 года", который "запрещает экспорт живого крупного рогатого скота, конечным пунктом назначения которого является убой для потребления", говорится в сообщении. Министр дерегулирования и преобразования государства Федерико Стурсенеггер сообщил в X, что принятая мера открывает новые рынки для аргентинского животноводческого сектора. По его словам, экспорт живого скота является важным рынком. Большинство животноводческих стран разрешают такие поставки. Из Южной Америки экспорт осуществляют Уругвай и Бразилия.

https://ria.ru/20241212/argentina-1988726285.html

аргентина

южная америка

уругвай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аргентина, южная америка, уругвай