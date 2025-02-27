https://ria.ru/20250227/argentina-2001839680.html
Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота
Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота - РИА Новости, 27.02.2025
Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота
Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота, следует из постановления, опубликованного на портале нормативных актов. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T01:24:00+03:00
2025-02-27T01:24:00+03:00
2025-02-27T01:24:00+03:00
аргентина
южная америка
уругвай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40786/67/407866791_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_5a74b9a9d02eb28d049e8cd232209de4.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота, следует из постановления, опубликованного на портале нормативных актов. "Отзывается указ 322 от 25 июня 1973 года", который "запрещает экспорт живого крупного рогатого скота, конечным пунктом назначения которого является убой для потребления", говорится в сообщении. Министр дерегулирования и преобразования государства Федерико Стурсенеггер сообщил в X, что принятая мера открывает новые рынки для аргентинского животноводческого сектора. По его словам, экспорт живого скота является важным рынком. Большинство животноводческих стран разрешают такие поставки. Из Южной Америки экспорт осуществляют Уругвай и Бразилия.
https://ria.ru/20241212/argentina-1988726285.html
аргентина
южная америка
уругвай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40786/67/407866791_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_5769076423e8aaa548fb1c6e06f58264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, южная америка, уругвай
Аргентина, Южная Америка, Уругвай
Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота
Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота