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Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота - РИА Новости, 27.02.2025
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01:24 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/argentina-2001839680.html
Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота
Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота - РИА Новости, 27.02.2025
Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота
Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота, следует из постановления, опубликованного на портале нормативных актов. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T01:24:00+03:00
2025-02-27T01:24:00+03:00
аргентина
южная америка
уругвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота, следует из постановления, опубликованного на портале нормативных актов. "Отзывается указ 322 от 25 июня 1973 года", который "запрещает экспорт живого крупного рогатого скота, конечным пунктом назначения которого является убой для потребления", говорится в сообщении. Министр дерегулирования и преобразования государства Федерико Стурсенеггер сообщил в X, что принятая мера открывает новые рынки для аргентинского животноводческого сектора. По его словам, экспорт живого скота является важным рынком. Большинство животноводческих стран разрешают такие поставки. Из Южной Америки экспорт осуществляют Уругвай и Бразилия.
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аргентина, южная америка, уругвай
Аргентина, Южная Америка, Уругвай
Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота

Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота

© РИА Новости / Александр СоловскийСкот в стойлах на выставке животноводства, сельского хозяйства и промышленности в Буэнос-Айресе
Скот в стойлах на выставке животноводства, сельского хозяйства и промышленности в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Александр Соловский
Скот в стойлах на выставке животноводства, сельского хозяйства и промышленности в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота, следует из постановления, опубликованного на портале нормативных актов.
"Отзывается указ 322 от 25 июня 1973 года", который "запрещает экспорт живого крупного рогатого скота, конечным пунктом назначения которого является убой для потребления", говорится в сообщении.
Министр дерегулирования и преобразования государства Федерико Стурсенеггер сообщил в X, что принятая мера открывает новые рынки для аргентинского животноводческого сектора.
По его словам, экспорт живого скота является важным рынком. Большинство животноводческих стран разрешают такие поставки. Из Южной Америки экспорт осуществляют Уругвай и Бразилия.
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