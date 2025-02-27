Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставке бронежилетов для МО - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/arest-2002046574.html
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставке бронежилетов для МО
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставке бронежилетов для МО - РИА Новости, 27.02.2025
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставке бронежилетов для МО
Суд наложил арест на имущество фигурантов в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для МО РФ, сообщили РИА в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:23:00+03:00
2025-02-27T19:23:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Суд наложил арест на имущество фигурантов в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для МО РФ, сообщили РИА в правоохранительных органах. "Арестовано имущество", - сказал собеседник агентства. Обвиняемыми по делу проходят не менее восьми человек, в том числе, генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко, а также ее финансовый директор Виктория Антонова.
https://ria.ru/20241213/rassledovanie-1988939615.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_78696ae2661497c56995b1be3a40472e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставке бронежилетов для МО

Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Суд наложил арест на имущество фигурантов в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для МО РФ, сообщили РИА в правоохранительных органах.
"Арестовано имущество", - сказал собеседник агентства.
Обвиняемыми по делу проходят не менее восьми человек, в том числе, генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко, а также ее финансовый директор Виктория Антонова.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Гендиректор "Пикета" признал вину по делу о поставке бронежилетов
13 декабря 2024, 02:32
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала