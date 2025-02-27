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Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставке бронежилетов для МО
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставке бронежилетов для МО - РИА Новости, 27.02.2025
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставке бронежилетов для МО
Суд наложил арест на имущество фигурантов в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для МО РФ, сообщили РИА в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:23:00+03:00
2025-02-27T19:23:00+03:00
2025-02-27T19:23:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Суд наложил арест на имущество фигурантов в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для МО РФ, сообщили РИА в правоохранительных органах. "Арестовано имущество", - сказал собеседник агентства. Обвиняемыми по делу проходят не менее восьми человек, в том числе, генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко, а также ее финансовый директор Виктория Антонова.
https://ria.ru/20241213/rassledovanie-1988939615.html
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происшествия, россия
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставке бронежилетов для МО
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Суд наложил арест на имущество фигурантов в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для МО РФ, сообщили РИА в правоохранительных органах.
"Арестовано имущество", - сказал собеседник агентства.
Обвиняемыми по делу проходят не менее восьми человек, в том числе, генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко, а также ее финансовый директор Виктория Антонова.