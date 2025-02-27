https://ria.ru/20250227/arest-2002020604.html

СК просит суд отправить под домашний арест экс-замминистра транспорта

СК просит суд отправить под домашний арест экс-замминистра транспорта - РИА Новости, 27.02.2025

СК просит суд отправить под домашний арест экс-замминистра транспорта

В Дорогомиловский суд Москвы поступило ходатайство следователя об отправке под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика, которого... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:14:00+03:00

2025-02-27T18:14:00+03:00

2025-02-27T19:57:00+03:00

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступило ходатайство следователя об отправке под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика, которого подозревают в присвоении более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Зарегистрирован материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чалика Игоря Петровича", - сказал собеседник агентства.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с Чаликом проводятся следственные действия. Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. Предварительно, он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250220/moskva-2000538854.html

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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), россия