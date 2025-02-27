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СК просит суд отправить под домашний арест экс-замминистра транспорта - РИА Новости, 27.02.2025
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18:14 27.02.2025 (обновлено: 19:57 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/arest-2002020604.html
СК просит суд отправить под домашний арест экс-замминистра транспорта
СК просит суд отправить под домашний арест экс-замминистра транспорта - РИА Новости, 27.02.2025
СК просит суд отправить под домашний арест экс-замминистра транспорта
В Дорогомиловский суд Москвы поступило ходатайство следователя об отправке под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика, которого... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:14:00+03:00
2025-02-27T19:57:00+03:00
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступило ходатайство следователя об отправке под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика, которого подозревают в присвоении более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Зарегистрирован материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чалика Игоря Петровича", - сказал собеседник агентства.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с Чаликом проводятся следственные действия. Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. Предварительно, он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК просит суд отправить под домашний арест экс-замминистра транспорта

Экс-замминистра транспорта Чалика подозревают в присвоении 1,6 миллиона рублей

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыИгорь Чалик в Дорогомиловскм районном суде города Москвы
Игорь Чалик в Дорогомиловскм районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Игорь Чалик в Дорогомиловскм районном суде города Москвы
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступило ходатайство следователя об отправке под домашний арест бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика, которого подозревают в присвоении более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Зарегистрирован материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чалика Игоря Петровича", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с Чаликом проводятся следственные действия. Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. Предварительно, он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
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ПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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