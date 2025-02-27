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Защита министра дорожного хозяйства Челябинской области обжаловала арест

Защита министра дорожного хозяйства Челябинской области обжаловала арест - РИА Новости, 27.02.2025

Защита министра дорожного хозяйства Челябинской области обжаловала арест

Защита министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева и других фигурантов обжаловала их аресты по делу о растрате, сообщили РИА... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T04:23:00+03:00

2025-02-27T04:23:00+03:00

2025-02-27T04:23:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Защита министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева и других фигурантов обжаловала их аресты по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде. Мещанский суд Москвы 21 февраля по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, а также других фигурантов: его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определённых действий. "Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Нечаева Алексея Сергеевича", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что аналогичные жалобы поступили от Микулика, Зарипова и Зырянова. О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения. По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась. Как писала газета "Коммерсант", всего было похищено 2 миллиарда 966 миллионов рублей. Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан". По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор". В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

https://ria.ru/20250219/dubrovskiy-2000281415.html

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