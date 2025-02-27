https://ria.ru/20250227/amazon-2002014059.html

Amazon представила прототип квантового чипа

Amazon представила прототип квантового чипа - РИА Новости, 27.02.2025

Amazon представила прототип квантового чипа

Американская компания Amazon Web Services, облачное подразделение Amazon, представила прототип квантового чипа Ocelot, сообщается в релизе компании. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:55:00+03:00

2025-02-27T17:55:00+03:00

2025-02-27T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американская компания Amazon Web Services, облачное подразделение Amazon, представила прототип квантового чипа Ocelot, сообщается в релизе компании. "Сегодня Amazon Web Services (AWS) анонсировала Ocelot, новый чип для квантовых вычислений, который может обеспечить снижение затрат в пределах 90% на реализацию квантовой коррекции ошибок по сравнению с существующими подходами", - говорится в сообщении. AWS заявляет, что использовала новый дизайн архитектуры Ocelot, встроив коррекцию ошибок с нуля. Ocelot является прототипом чипа для квантовых вычислений, который разработан для проверки эффективности архитектуры квантовой коррекции ошибок AWS, отмечается в релизе. Чип состоит из двух интегрированных кремниевых микрочипов, на поверхности каждого из них находятся тонкие слои сверхпроводящих материалов, которые образуют элементы квантовой схемы. Если обычные компьютеры в качестве основной единицы информации используют биты, обычно представленные в виде цифрового значения 1 или 0, то квантовые компьютеры используют для выполнения вычислений квантовые биты, или кубиты, обычно, это элементарные частицы. Одной из самых серьезных проблем с квантовыми компьютерами является то, что они крайне чувствительны к малейшим изменениям в окружающей среде, например к вибрациям, теплу, электромагнитным помехам, что может вызывать ошибки в квантовых вычислениях, объясняется в релизе. "Чтобы решить эту проблему, квантовые компьютеры полагаются на квантовую коррекцию ошибок", - отмечает компания. AWS заявила, что намерена продолжать инвестировать в квантовые исследования и совершенствовать свой подход. Доступ к квантовым вычислениям доступен в сервисе Amazon Braket. В апреле прошлого года агентство Синьхуа сообщило, что китайские компании China Telecom Quantum Group и QuantumCTek намерены совместно разработать квантовый компьютер на базе новейшего 504-кубитного чипа "Сяохун", и впоследствии открыть к нему доступ для пользователей со всего мира через облачный сервис.

https://ri.ria.ru/20250123/nauka-1995001743.html

https://ria.ru/20250211/vselennaya-1998531192.html

https://ria.ru/20241216/superkompyuter-1989019623.html

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технологии, amazon, в мире, сша