https://ria.ru/20250227/alzhir-2001859705.html
Молодой участник СВО из Алжира получил российский паспорт в Томске
Молодой участник СВО из Алжира получил российский паспорт в Томске - РИА Новости, 27.02.2025
Молодой участник СВО из Алжира получил российский паспорт в Томске
Томские полицейские вручили российский паспорт участнику спецоперации — 22-летнему уроженцу Алжира, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:38:00+03:00
2025-02-27T08:38:00+03:00
2025-02-27T10:39:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 27 фев — РИА Новости. Томские полицейские вручили российский паспорт участнику спецоперации — 22-летнему уроженцу Алжира, сообщило региональное управление МВД. "Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области вручили российский паспорт 22-летнему уроженцу Алжирской Народной Демократической Республики, который присоединился к армии России для участия в специальной военной операции", — говорится в публикации. Заявление на получение гражданства поступило полицейским в ноябре. Молодой человек рассказал, что приехал в Россию учиться, а после начала СВО заключил контракт с Минобороны.В управлении МВД пояснили, что за время прохождения службы с 2022 года мужчина успел отличиться, его наградили медалью "За отвагу". Иностранец получил российское гражданство.После возвращения со спецоперации молодой человек планирует получить образование профессионального военного.
https://ria.ru/20250212/germaniya-1998891970.html
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россия, томская область, общество, алжир (республика)
Россия, Томская область, Общество, Алжир (республика)
Молодой участник СВО из Алжира получил российский паспорт в Томске
Томские полицейские вручили российский паспорт участнику СВО из Алжира