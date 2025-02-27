https://ria.ru/20250227/akter-2002063029.html

Полиция назвала смерть актера Хэкмена подозрительной

Полиция назвала смерть актера Хэкмена подозрительной - РИА Новости, 27.02.2025

Полиция назвала смерть актера Хэкмена подозрительной

Полиция считает подозрительной смерть американского актера Юджина (Джина) Хэкмена, дважды удостоенного премии "Оскар", и его супруги, сообщает портал TMZ со... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T21:10:00+03:00

2025-02-27T21:10:00+03:00

2025-02-27T21:10:00+03:00

джин хэкмен

кинопремия "оскар"

в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция считает подозрительной смерть американского актера Юджина (Джина) Хэкмена, дважды удостоенного премии "Оскар", и его супруги, сообщает портал TMZ со ссылкой на поступивший в его распоряжение ордер на обыск. Ранее американская газета Santa Fe New Mexican сообщила, что Хэкмен скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена Бетси Аракава. Как сообщил портал TMZ, в семье актера считают, что причиной смерти супругов могло стать отравление угарным газом. Согласно порталу, полиция установила, что на момент обнаружения тел супруги были мертвы не менее суток. "Смерть двух скончавшихся является по своему характеру достаточно подозрительной, чтобы потребовать проведения тщательного обыска и расследования... Никаких явных признаков утечки газа (не обнаружено - ред.)", - приводит портал содержание документа. Согласно документу, входная дверь в дом актера была открыта. Из ордера следует, что супругу Хэкмена обнаружили в ванной комнате, рядом с ней лежала открытая емкость из-под таблеток, при этом лекарства были разбросаны. Кроме того, в шкафу ванной комнаты была найдена мертвой одна из собак. Тело самого актера находилось в отдельной комнате. Джин Хэкмен известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум". Актер заявил об уходе из кино в 2004 году, его последним проектом была комедия "Добро пожаловать в Лосиную бухту".

https://ria.ru/20250227/khekmen-2002047338.html

https://ria.ru/20250208/linch-1998106363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джин хэкмен, кинопремия "оскар", в мире