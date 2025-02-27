https://ria.ru/20250227/akter-2002063029.html
Полиция назвала смерть актера Хэкмена подозрительной
Полиция назвала смерть актера Хэкмена подозрительной - РИА Новости, 27.02.2025
Полиция назвала смерть актера Хэкмена подозрительной
Полиция считает подозрительной смерть американского актера Юджина (Джина) Хэкмена, дважды удостоенного премии "Оскар", и его супруги, сообщает портал TMZ со... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:10:00+03:00
2025-02-27T21:10:00+03:00
2025-02-27T21:10:00+03:00
джин хэкмен
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в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция считает подозрительной смерть американского актера Юджина (Джина) Хэкмена, дважды удостоенного премии "Оскар", и его супруги, сообщает портал TMZ со ссылкой на поступивший в его распоряжение ордер на обыск. Ранее американская газета Santa Fe New Mexican сообщила, что Хэкмен скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена Бетси Аракава. Как сообщил портал TMZ, в семье актера считают, что причиной смерти супругов могло стать отравление угарным газом. Согласно порталу, полиция установила, что на момент обнаружения тел супруги были мертвы не менее суток. "Смерть двух скончавшихся является по своему характеру достаточно подозрительной, чтобы потребовать проведения тщательного обыска и расследования... Никаких явных признаков утечки газа (не обнаружено - ред.)", - приводит портал содержание документа. Согласно документу, входная дверь в дом актера была открыта. Из ордера следует, что супругу Хэкмена обнаружили в ванной комнате, рядом с ней лежала открытая емкость из-под таблеток, при этом лекарства были разбросаны. Кроме того, в шкафу ванной комнаты была найдена мертвой одна из собак. Тело самого актера находилось в отдельной комнате. Джин Хэкмен известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум". Актер заявил об уходе из кино в 2004 году, его последним проектом была комедия "Добро пожаловать в Лосиную бухту".
https://ria.ru/20250227/khekmen-2002047338.html
https://ria.ru/20250208/linch-1998106363.html
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джин хэкмен, кинопремия "оскар", в мире
Джин Хэкмен, Кинопремия "Оскар", В мире
Полиция назвала смерть актера Хэкмена подозрительной
TMZ: полиция считает подозрительной смерть актера Юджина Хэкмена и его супруги
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция считает подозрительной смерть американского актера Юджина (Джина) Хэкмена, дважды удостоенного премии "Оскар", и его супруги, сообщает портал TMZ со ссылкой на поступивший в его распоряжение ордер на обыск.
Ранее американская газета Santa Fe New Mexican сообщила, что Хэкмен
скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена Бетси Аракава. Как сообщил портал TMZ, в семье актера считают, что причиной смерти супругов могло стать отравление угарным газом. Согласно порталу, полиция установила, что на момент обнаружения тел супруги были мертвы не менее суток.
«
"Смерть двух скончавшихся является по своему характеру достаточно подозрительной, чтобы потребовать проведения тщательного обыска и расследования... Никаких явных признаков утечки газа (не обнаружено - ред.)", - приводит портал содержание документа.
Согласно документу, входная дверь в дом актера была открыта. Из ордера следует, что супругу Хэкмена обнаружили в ванной комнате, рядом с ней лежала открытая емкость из-под таблеток, при этом лекарства были разбросаны. Кроме того, в шкафу ванной комнаты была найдена мертвой одна из собак. Тело самого актера находилось в отдельной комнате.
Джин Хэкмен известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум". Актер заявил об уходе из кино в 2004 году, его последним проектом была комедия "Добро пожаловать в Лосиную бухту".