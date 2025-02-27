https://ria.ru/20250227/akopov--2001924330.html

Акопов покидает посты гендиректора СТС и заместителя гендиректора НМГ

Акопов покидает посты гендиректора СТС и заместителя гендиректора НМГ - РИА Новости, 27.02.2025

Акопов покидает посты гендиректора СТС и заместителя гендиректора НМГ

Александр Акопов покидает посты генерального директора телеканала СТС и заместителя генерального директора "Национальной Медиа Группы" (НМГ) по развлекательному РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:01:00+03:00

2025-02-27T13:01:00+03:00

2025-02-27T13:01:00+03:00

александр акопов

национальная медиа группа

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876925651_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_41a564add13c50cdf01671af0bd6a3e5.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Александр Акопов покидает посты генерального директора телеканала СТС и заместителя генерального директора "Национальной Медиа Группы" (НМГ) по развлекательному вещанию, сообщила пресс-служба НМГ. "Александр Акопов, занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, принял решение покинуть НМГ и сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности", - говорится в сообщении. Уточняется, что исполняющей обязанности директора телеканала СТС назначена Ирина Варламова, ранее занимавшая позицию заместителя генерального директора "СТС Медиа" по управлению контентом. Все изменения вступают в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240607/fortboyard-1951256607.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр акопов, национальная медиа группа , общество