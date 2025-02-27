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Акопов покидает посты гендиректора СТС и заместителя гендиректора НМГ - РИА Новости, 27.02.2025
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13:01 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/akopov--2001924330.html
Акопов покидает посты гендиректора СТС и заместителя гендиректора НМГ
Акопов покидает посты гендиректора СТС и заместителя гендиректора НМГ - РИА Новости, 27.02.2025
Акопов покидает посты гендиректора СТС и заместителя гендиректора НМГ
Александр Акопов покидает посты генерального директора телеканала СТС и заместителя генерального директора "Национальной Медиа Группы" (НМГ) по развлекательному РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:01:00+03:00
2025-02-27T13:01:00+03:00
александр акопов
национальная медиа группа
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Александр Акопов покидает посты генерального директора телеканала СТС и заместителя генерального директора "Национальной Медиа Группы" (НМГ) по развлекательному вещанию, сообщила пресс-служба НМГ. "Александр Акопов, занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, принял решение покинуть НМГ и сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности", - говорится в сообщении. Уточняется, что исполняющей обязанности директора телеканала СТС назначена Ирина Варламова, ранее занимавшая позицию заместителя генерального директора "СТС Медиа" по управлению контентом. Все изменения вступают в силу с 1 марта 2025 года.
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александр акопов, национальная медиа группа , общество
Александр Акопов, Национальная Медиа Группа , Общество
Акопов покидает посты гендиректора СТС и заместителя гендиректора НМГ

Александр Акопов покидает посты гендиректора СТС и заместителя гендиректора НМГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Акопов
Александр Акопов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Александр Акопов покидает посты генерального директора телеканала СТС и заместителя генерального директора "Национальной Медиа Группы" (НМГ) по развлекательному вещанию, сообщила пресс-служба НМГ.
"Александр Акопов, занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, принял решение покинуть НМГ и сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исполняющей обязанности директора телеканала СТС назначена Ирина Варламова, ранее занимавшая позицию заместителя генерального директора "СТС Медиа" по управлению контентом. Все изменения вступают в силу с 1 марта 2025 года.
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Александр АкоповНациональная Медиа ГруппаОбщество
 
 
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