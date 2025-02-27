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Жители Абхазии испытывают чувство благодарности к России, считает эксперт - РИА Новости, 27.02.2025
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14:39 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2001952345.html
Жители Абхазии испытывают чувство благодарности к России, считает эксперт
Жители Абхазии испытывают чувство благодарности к России, считает эксперт - РИА Новости, 27.02.2025
Жители Абхазии испытывают чувство благодарности к России, считает эксперт
Жители Абхазии, говоря о России, чаще всего испытывают чувства благодарности, уверенности и гордости, заявил директор по политическому анализу Института... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:39:00+03:00
2025-02-27T14:39:00+03:00
абхазия
россия
виктор потуремский
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жители Абхазии, говоря о России, чаще всего испытывают чувства благодарности, уверенности и гордости, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. "Мы задавали вопрос, какие эмоции чаще всего испытывают жители Абхазии, когда думают или разговаривают о России: благодарность - доминирующая (эмоция - ред.), надежда, уверенность и гордость", - сказал Потуремский на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Выборы президента Абхазии: расклад сил накануне второго тура", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что особая связь России и Абхазии является очевидной, стратегии развития и отношения двух стран - очень важный вопрос для граждан республики. Кроме того, Потуремский привел дословные цитаты жителей Абхазии, с которыми общались социологи ИНСОМАР: "Мы с Россией как двоюродные братья, соседи-братья, они за нас, мы за них. Россия - единственная страна, которая признала нашу независимость, мы России благодарны за то, что она нас защищает". В Абхазии на 1 марта назначен второй тур президентских выборов. На пост главы республики баллотируются видный политический деятель, победитель первого тура выборов Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
https://ria.ru/20250218/prizyv-2000152431.html
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абхазия, россия, виктор потуремский
Абхазия, Россия, Виктор Потуремский
Жители Абхазии испытывают чувство благодарности к России, считает эксперт

Политолог Потуремский: РФ вызывает у жителей Абхазии чувство благодарности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жители Абхазии, говоря о России, чаще всего испытывают чувства благодарности, уверенности и гордости, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"Мы задавали вопрос, какие эмоции чаще всего испытывают жители Абхазии, когда думают или разговаривают о России: благодарность - доминирующая (эмоция - ред.), надежда, уверенность и гордость", - сказал Потуремский на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Выборы президента Абхазии: расклад сил накануне второго тура", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Он отметил, что особая связь России и Абхазии является очевидной, стратегии развития и отношения двух стран - очень важный вопрос для граждан республики.
Кроме того, Потуремский привел дословные цитаты жителей Абхазии, с которыми общались социологи ИНСОМАР: "Мы с Россией как двоюродные братья, соседи-братья, они за нас, мы за них. Россия - единственная страна, которая признала нашу независимость, мы России благодарны за то, что она нас защищает".
В Абхазии на 1 марта назначен второй тур президентских выборов. На пост главы республики баллотируются видный политический деятель, победитель первого тура выборов Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
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21 февраля, 17:51
 
АбхазияРоссияВиктор Потуремский
 
 
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