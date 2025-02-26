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Украинец обвинил сотрудников военкомата в похищении - РИА Новости, 26.02.2025
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13:32 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/zhitel-2001707196.html
Украинец обвинил сотрудников военкомата в похищении
Украинец обвинил сотрудников военкомата в похищении - РИА Новости, 26.02.2025
Украинец обвинил сотрудников военкомата в похищении
Житель Ивано-Франковской области на западе Украины Андрей Тымкив обвинил сотрудников военкомата в избиении и похищении - он утверждает, что ему сломали нос при... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:32:00+03:00
2025-02-26T13:32:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Житель Ивано-Франковской области на западе Украины Андрей Тымкив обвинил сотрудников военкомата в избиении и похищении - он утверждает, что ему сломали нос при попытке мобилизовать, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Житель Ивано-Франковской области Андрей Тымкив записал видеообращение, в котором обвинил работников районного территориального центра комплектования (военкомата – ред.) в похищении и избиении в селе Ровня Калушского района", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По словам Тымкива, вечером к нему подъехал микроавтобус, из него вышли люди в военной форме. Автор обращения утверждает, что они не представились и ударили его несколько раз в нос и затащили в автомобиль, после чего побои продолжились. Приехавшая на вызов полиция ничего не сделала, а сотрудники скорой помощи, по словам военнообязанного, зафиксировали перелом носа и доставили в больницу. В областном военкомате эти обвинения отвергают. "Военнообязанный вел себя агрессивно, никакой физической силы к нему не применяли. Мужчину доставили во второй отдел Калушского районного центра комплектования, а его личные вещи, в частности мобильный телефон, не забирали. К месту пребывания Андрея Тымкива вызвали экстренную медицинскую помощь, которая доставила его в больницу. По выводам медиков, никакого сотрясения мозга или перелома носа, как он утверждал, не зафиксировали", - приводит телеканал комментарий областного военкомата. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
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в мире, украина, ивано-франковская область
В мире, Украина, Ивано-Франковская область
Украинец обвинил сотрудников военкомата в похищении

Украинец Тымкив обвинил сотрудников военкомата в избиении и похищении

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Житель Ивано-Франковской области на западе Украины Андрей Тымкив обвинил сотрудников военкомата в избиении и похищении - он утверждает, что ему сломали нос при попытке мобилизовать, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Житель Ивано-Франковской области Андрей Тымкив записал видеообращение, в котором обвинил работников районного территориального центра комплектования (военкомата – ред.) в похищении и избиении в селе Ровня Калушского района", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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По словам Тымкива, вечером к нему подъехал микроавтобус, из него вышли люди в военной форме. Автор обращения утверждает, что они не представились и ударили его несколько раз в нос и затащили в автомобиль, после чего побои продолжились. Приехавшая на вызов полиция ничего не сделала, а сотрудники скорой помощи, по словам военнообязанного, зафиксировали перелом носа и доставили в больницу. В областном военкомате эти обвинения отвергают.
"Военнообязанный вел себя агрессивно, никакой физической силы к нему не применяли. Мужчину доставили во второй отдел Калушского районного центра комплектования, а его личные вещи, в частности мобильный телефон, не забирали. К месту пребывания Андрея Тымкива вызвали экстренную медицинскую помощь, которая доставила его в больницу. По выводам медиков, никакого сотрясения мозга или перелома носа, как он утверждал, не зафиксировали", - приводит телеканал комментарий областного военкомата.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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