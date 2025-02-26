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Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост - РИА Новости, 26.02.2025
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21:03 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001818305.html
Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост
Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост - РИА Новости, 26.02.2025
Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост
Владимир Зеленский не собирается занимать свой пост всю жизнь, заявила его жена Елена Зеленская в эфире программы Quarta Repubblica, фрагмент которой она... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:03:00+03:00
2025-02-26T21:03:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не собирается занимать свой пост всю жизнь, заявила его жена Елена Зеленская в эфире программы Quarta Repubblica, фрагмент которой она опубликовала в Telegram-канале."Он (Зеленский — Прим. ред.) не планирует быть президентом всю жизнь", — сказала она.По ее словам, главе киевского режима нужны гарантии безопасности для Украины, чтобы он покинул свой пост.Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001797329.html
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в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост

Зеленская заявила, что ее муж не собирается руководить Украиной всю жизнь

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не собирается занимать свой пост всю жизнь, заявила его жена Елена Зеленская в эфире программы Quarta Repubblica, фрагмент которой она опубликовала в Telegram-канале.
"Он (Зеленский — Прим. ред.) не планирует быть президентом всю жизнь", — сказала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление в адрес США
Вчера, 18:51
По ее словам, главе киевского режима нужны гарантии безопасности для Украины, чтобы он покинул свой пост.
Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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