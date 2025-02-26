https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001818305.html
Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост
Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост - РИА Новости, 26.02.2025
Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост
Владимир Зеленский не собирается занимать свой пост всю жизнь, заявила его жена Елена Зеленская в эфире программы Quarta Repubblica, фрагмент которой она... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:03:00+03:00
2025-02-26T21:03:00+03:00
2025-02-26T21:03:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
елена зеленская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_accf5104a82d1e34fdac7fbce0cf5706.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не собирается занимать свой пост всю жизнь, заявила его жена Елена Зеленская в эфире программы Quarta Repubblica, фрагмент которой она опубликовала в Telegram-канале."Он (Зеленский — Прим. ред.) не планирует быть президентом всю жизнь", — сказала она.По ее словам, главе киевского режима нужны гарантии безопасности для Украины, чтобы он покинул свой пост.Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001797329.html
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cbcf95f623bc57613faf2ef37de922f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост
Зеленская заявила, что ее муж не собирается руководить Украиной всю жизнь
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не собирается занимать свой пост всю жизнь, заявила его жена Елена Зеленская в эфире программы Quarta Repubblica, фрагмент которой она опубликовала в Telegram-канале.
"Он (Зеленский — Прим. ред.) не планирует быть президентом всю жизнь", — сказала она.
По ее словам, главе киевского режима нужны гарантии безопасности для Украины, чтобы он покинул свой пост.
Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.