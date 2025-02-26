https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001818305.html

Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост

Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост - РИА Новости, 26.02.2025

Жена Зеленского раскрыла, когда ее муж покинет пост

Владимир Зеленский не собирается занимать свой пост всю жизнь, заявила его жена Елена Зеленская в эфире программы Quarta Repubblica, фрагмент которой она... РИА Новости, 26.02.2025

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в мире

украина

владимир зеленский

елена зеленская

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не собирается занимать свой пост всю жизнь, заявила его жена Елена Зеленская в эфире программы Quarta Repubblica, фрагмент которой она опубликовала в Telegram-канале."Он (Зеленский — Прим. ред.) не планирует быть президентом всю жизнь", — сказала она.По ее словам, главе киевского режима нужны гарантии безопасности для Украины, чтобы он покинул свой пост.Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.

https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001797329.html

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html

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в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская