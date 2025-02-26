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Зеленский сделал дерзкое заявление в адрес США - РИА Новости, 26.02.2025
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18:51 26.02.2025 (обновлено: 19:36 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001797329.html
Зеленский сделал дерзкое заявление в адрес США
Зеленский сделал дерзкое заявление в адрес США - РИА Новости, 26.02.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление в адрес США
Украина не вернет и десяти центов США в качестве долга, заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Общественное". РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:51:00+03:00
2025-02-26T19:36:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украина не вернет и десяти центов США в качестве долга, заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Общественное"."Я не пойду и на 10 центов, если они будут указаны как долг", — сказал он.Глава киевского режима также добавил, что в соглашении с США по ресурсам Украина не называется должником.Ранее Зеленский заявлял, что Украина отказывается признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов. По его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.В начале февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот отказался.Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по ископаемым после отказа Вашингтона от требования возместить 500 миллиардов долларов. СМИ сообщало, что Зеленский в ближайшие недели может отправиться в Вашингтон для встречи с Трампом и подписания соглашения. В среду украинское издание "Европейская правда" опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон. При этом госсекретарь Марко Рубио в этот же день заявил, что сделка США и Украины пока не согласована, над ней ведется работа. Представитель Белого дома на условиях анонимности рассказал агентству Рейтер, что в администрации Дональда Трампа сомневаются в целесообразности приглашения Зеленского до окончательной готовности соглашения по минеральным ресурсам.
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html
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владимир зеленский, украина, сша, в мире, дональд трамп
Владимир Зеленский, Украина, США, В мире, Дональд Трамп
Зеленский сделал дерзкое заявление в адрес США

Зеленский: Киев не вернет и 10 центов США, если они будут указаны как долг

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украина не вернет и десяти центов США в качестве долга, заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Общественное".
"Я не пойду и на 10 центов, если они будут указаны как долг", — сказал он.
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Глава киевского режима также добавил, что в соглашении с США по ресурсам Украина не называется должником.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина отказывается признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов. По его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.
В начале февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот отказался.
Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по ископаемым после отказа Вашингтона от требования возместить 500 миллиардов долларов. СМИ сообщало, что Зеленский в ближайшие недели может отправиться в Вашингтон для встречи с Трампом и подписания соглашения.
В среду украинское издание "Европейская правда" опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон. При этом госсекретарь Марко Рубио в этот же день заявил, что сделка США и Украины пока не согласована, над ней ведется работа.
Представитель Белого дома на условиях анонимности рассказал агентству Рейтер, что в администрации Дональда Трампа сомневаются в целесообразности приглашения Зеленского до окончательной готовности соглашения по минеральным ресурсам.
Астана - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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