https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001797329.html

Зеленский сделал дерзкое заявление в адрес США

Зеленский сделал дерзкое заявление в адрес США - РИА Новости, 26.02.2025

Зеленский сделал дерзкое заявление в адрес США

Украина не вернет и десяти центов США в качестве долга, заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Общественное". РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:51:00+03:00

2025-02-26T18:51:00+03:00

2025-02-26T19:36:00+03:00

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украина не вернет и десяти центов США в качестве долга, заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Общественное"."Я не пойду и на 10 центов, если они будут указаны как долг", — сказал он.Глава киевского режима также добавил, что в соглашении с США по ресурсам Украина не называется должником.Ранее Зеленский заявлял, что Украина отказывается признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов. По его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.В начале февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот отказался.Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по ископаемым после отказа Вашингтона от требования возместить 500 миллиардов долларов. СМИ сообщало, что Зеленский в ближайшие недели может отправиться в Вашингтон для встречи с Трампом и подписания соглашения. В среду украинское издание "Европейская правда" опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон. При этом госсекретарь Марко Рубио в этот же день заявил, что сделка США и Украины пока не согласована, над ней ведется работа. Представитель Белого дома на условиях анонимности рассказал агентству Рейтер, что в администрации Дональда Трампа сомневаются в целесообразности приглашения Зеленского до окончательной готовности соглашения по минеральным ресурсам.

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html

https://ria.ru/20250226/konsultatsii-2001779505.html

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владимир зеленский, украина, сша, в мире, дональд трамп