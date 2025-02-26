https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001623257.html

Президент Колумбии назвал Зеленского глупцом

Президент Колумбии назвал Зеленского глупцом - РИА Новости, 26.02.2025

Президент Колумбии назвал Зеленского глупцом

Владимир Зеленский позволил собой манипулировать европейцам и в итоге отдает Украину американцам — с таким мнением выступил президент Колумбии Густаво Петро,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T06:02:00+03:00

2025-02-26T06:02:00+03:00

2025-02-26T07:08:00+03:00

в мире

украина

сша

колумбия

владимир зеленский

густаво петро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001159171_0:118:2806:1696_1920x0_80_0_0_ca3aec0486aaef1ad796686337e5ec18.jpg

МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский позволил собой манипулировать европейцам и в итоге отдает Украину американцам — с таким мнением выступил президент Колумбии Густаво Петро, назвав соглашение Украины и США о передаче прибыли от добычи редкоземельных металлов "глупостью Зеленского"."Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!", — написал Петро в соцсети Х, комментируя сообщение о сделке между Украиной и США.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования возместить 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс сообщила, что церемония может состояться 28 февраля.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".

https://ria.ru/20250225/dom-2001595033.html

украина

сша

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, колумбия, владимир зеленский, густаво петро