Президент Колумбии назвал Зеленского глупцом
Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом из-за сделки в США
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский позволил собой манипулировать европейцам и в итоге отдает Украину американцам — с таким мнением выступил президент Колумбии Густаво Петро, назвав соглашение Украины и США о передаче прибыли от добычи редкоземельных металлов "глупостью Зеленского".
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"Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!", — написал Петро в соцсети Х, комментируя сообщение о сделке между Украиной и США.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования возместить 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс сообщила, что церемония может состояться 28 февраля.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".