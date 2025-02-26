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СМИ: Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с Трампом - РИА Новости, 26.02.2025
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00:05 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001605018.html
СМИ: Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с Трампом
СМИ: Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с Трампом - РИА Новости, 26.02.2025
СМИ: Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с Трампом
Телеканал Fox News сообщает, что Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 26.02.2025
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Телеканал Fox News сообщает, что Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с президентом США Дональдом Трампом. "Владимир Зеленский планирует поездку в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с Дональдом Трампом после того, как чиновники согласовали условия по проекту соглашения о минералах", - сообщил ведущий телеканала в прямом эфире. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
СМИ: Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с Трампом

Fox News: Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с Трампом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Телеканал Fox News сообщает, что Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Владимир Зеленский планирует поездку в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с Дональдом Трампом после того, как чиновники согласовали условия по проекту соглашения о минералах", - сообщил ведущий телеканала в прямом эфире.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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